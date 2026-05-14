Bundesliga Borussia Dortmund: Talent Kaba erhält Profivertrag

Borussia Dortmund
Dortmund bindet Nachwuchstalent Mussa Kaba langfristig an sich. (Archivbild)

Der Mittelfeldspieler ist seit acht Jahren beim BVB. Mit 1,96 Metern gehört der 17 Jahre alte Junioren-Nationalspieler zu den robustesten deutschen Fußballtalenten. Er unterschreibt langfristig.

Dortmund (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler Mussa Kaba mit einem Profivertrag ausgestattet. In einer Mitteilung schrieb der BVB von einem «langfristigen Vertrag».

Der 1,96 Meter große gebürtige Bielefelder spielt seit acht Jahren für die Nachwuchsmannschaften des BVB und ist 16 Mal in der deutschen U17-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. In dieser Saison spielte er sechsmal in der Regionalliga-Mannschaft und stand im Dezember zweimal in der Startelf beim «Premier League International Cup», den der BVB am Dienstag mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen Real Madrid gewann.

«Mussa besitzt enorme fußballerische Fähigkeiten und eine beeindruckende Physis», sagt BVB-Sportdirektor Ole Book laut Vereinsmitteilung, «mit seinen Anlagen zählt er zu den größten Talenten im deutschen Fußball.»

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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