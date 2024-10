Erst einen Elfmeter verschossen, dann den Siegtreffer erzielt. Bayers Mittelstürmer Victor Boniface steht beim Top-Duell gegen die Eintracht im Blickpunkt.

Leverkusen (dpa) - Meister Bayer Leverkusen ist wieder in der Spur und hat den Höhenflug von Eintracht Frankfurt vorerst beendet. Die Rheinländer, die zuvor nur eines von drei Heimspielen gewinnen konnten, bezwangen die zuletzt sieben Pflichtspiele unbesiegten Hessen mit 2:1 (1:1). Damit schiebt sich der Titelverteidiger an den Frankfurtern vorbei und eroberte wieder die Champions-League-Plätze.

Vor 30.210 Zuschauern in der BayArena erzielten Robert Andrich (25. Minute) und Victor Boniface (72.) die Treffer für die Gastgeber. Die Frankfurter, die zuvor vier ihrer fünf Auswärtsspiele gewinnen konnten, kamen durch Omar Marmoush (16./Foulelfmeter) zum Führungstreffer, mussten aber ihre elfte Niederlage am Stück in der BayArena hinnehmen.

Zwei Wochen nach dem 3:3-Spektakel gegen Rekordmeister FC Bayern München stellte Eintracht-Coach Dino Toppmöller gleich auf drei Positionen um und brachte auch Mario Götze wieder von Beginn. Nach einmonatiger Verletzungspause kehrte Stammkeeper Kevin Trapp ins Tor zurück, nachdem er zuvor in fünf Spielen von Kaua Santos vertreten wurde. Nun bestritt Trapp sein 303. Bundesligaspiel.

Trapp hält Strafstoß

Das Comeback für Trapp lief zunächst optimal. Der 34-Jährige parierte einen erst nach langem Videocheck gegebenen Foulelfmeter von Victor Boniface und eine Minute später eine gute Chance von Martin Terrier, der den Vorzug vor Florian Wirtz bekommen hatte. Wirtz saß nach seiner im Länderspiel erlittenen Kapselverletzung im Sprunggelenk zunächst auf der Bank. «Er fühlt sich viel besser, wir wollten nicht zu großes Risiko nehmen. Er kann spielen, aber von Anfang an wäre zu viel gewesen», sagte Bayer-Coach Xabi Alonso.

Dann hatte Torjäger Marmoush seinen großen Auftritt. Sein Distanzschuss knallte zunächst ans Lattenkreuz, vier Minuten später holte Leverkusens Nationalspieler Robert Andrich Gegenspieler Marmoush im Strafraum von den Beinen. Marmoush verwandelte selbst eiskalt und erzielte bereits seinen neunten Treffer. Hradecky, der mit seinem 300. Einsatz die meisten Bundesligaspiele aller ausländischen Torhüter absolvierte, war machtlos.

Andrich sorgt für Torgefahr

Die Antwort des Meisters ließ nicht lange auf sich warten. Nach feinem Doppelpass mit Terrier traf Andrich mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke zum 1:1. Zudem hätte Bayers defensiver Mittelfeldspieler Frankfurts Torhüter noch vor der Pause beinahe mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte überrascht, doch der Ball verfehlte das Tor nur knapp.

In der intensiven und anspruchsvollen Partie hatten beide Teams ihre starken Phasen, viele Torchancen boten sich jedoch nicht. Mit dem in der Schlussphase eingewechselten Wirtz kam noch einmal Schwung ins Spiel der Gastgeber, doch erneut Andrich hatte Pech mit einer Direktabnahme, traf dabei nur den Pfosten (63.). Dann sicherte Boniface doch noch mit einem Kopfballtreffer den umjubelten Sieg.