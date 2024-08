Der Kaderumbau beim VfL Bochum hält an. Der achte Neuzugang soll die Offensive verstärken. Beim 6:0 im Test in Le Havre präsentieren sich die Bochumer in Torlaune.

Bochum/Le Havre (dpa) - Der VfL Bochum hat seinen achten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird Offensivspieler Aliou Baldé für ein Jahr von OGC Nizza ausgeliehen. Beim 6:0 (2:0) Testspiel-Erfolg des VfL beim französischen Erstligisten Le Havre AC war Baldé noch nicht dabei.

Der 21-Jährige nahm mit der Nationalmannschaft von Guinea an den Olympischen Spielen in Paris teil. Das Leihgeschäft enthält eine anschließende Kaufoption für den VfL. «Aliou ist ein kreativer Offensivspieler, der mit seiner außergewöhnlichen Explosivität und Schnelligkeit sowie seinem starken offensiven Eins-gegen-Eins spielentscheidende Situation kreieren kann», sagte VfL-Sportdirektor Marc Lettau.

In Myron Boadu hatten die Bochumer bereits am Vortag eine Verstärkung für die Offensive verpflichtet. Auch der 23-Jährige kommt auf Leihbasis für ein Jahr von der AS Monaco. Der VfL besitzt auch in diesem Fall nach eigenen Angaben eine Kaufoption.

Boadu feierte bei der erfolgreichen Generalprobe in der französischen Hafenstadt sein Debüt im Trikot der Bochumer und traf zudem zum 6:0 fünf Minuten vor dem Ende. Er war für den Doppeltorschützen Philipp Hofmann (30. Minute/55./Foulelfmeter) eingewechselt worden. Die anderen Treffer besorgten Lukas Daschner (36.), Moritz Broschinski (68.) und Samuel Bamba (82.).