Schon lange verhandelt Dortmund mit Nationalspieler Nico Schlotterbeck um eine Vertragsverlängerung. Laut eines Berichts gibt es nun große Fortschritte. Auch angebliche Vertragsdetails werden genannt.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund befindet sich bei den Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck nach Informationen von «Bild» und «Sport Bild» auf der Zielgeraden. Demnach sei ein neuer Kontrakt nahezu vollständig ausgehandelt. Schlotterbeck habe Signale gesendet, dass er sich eine Zukunft in Dortmund vorstellen könne.

Dem Bericht zufolge soll der aktuell bis 2027 gültige Vertrag zu neuen Konditionen bis 2031 verlängert werden. Der Vertrag soll allerdings eine Ausstiegsklausel enthalten, die frühestens im übernächsten Sommer greife.

Weitere Gespräche nach den Länderspielen

Verteidiger Schlotterbeck, der derzeit bei der Nationalmannschaft weilt, ist beim BVB Führungsspieler und soll den Club auch in den kommenden Jahren prägen. Mit seinem neuen Vertrag soll er in Zukunft laut Bericht inklusive Bonuszahlungen ein Gehalt von bis zu 14 Millionen Euro erreichen können.

Die nächsten Gespräche sollen nach den anstehenden Länderspielen in der Schweiz und gegen Ghana fortgesetzt werden. Dann hat auch Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book seine Arbeit aufgenommen. Der 40-Jährige wird an diesem Mittwoch beim BVB offiziell vorgestellt.