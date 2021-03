Leverkusen (dpa) - Erleichterung und Wehmut: Hinter Trainer Peter Bosz und den Profis von Bayer Leverkusen liegt vor der Partie gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) eine besondere Woche.

Zum einen habe sein Team nach dem erlösenden 1:0 in Mönchengladbach und der ersten Partie ohne Gegentor nach 15 Pflichtspielen befreit gewirkt, sagte Bosz am Freitag und betonte: „Natürlich merkt man das im Training. Es ist anders, wenn man ein Spiel gewinnt.“

Zum anderen musste der Niederländer aber am Donnerstagabend zusehen, wie ausgerechnet Leverkusens letzter Gegner Young Boys Bern im Achtelfinale der Europa League auf seinen Ex-Club Ajax Amsterdam traf. „Ja, ich habe es gesehen. Und ja, es war schmerzhaft“, sagte Bosz. Er habe aber nicht nur das Duell Ajax gegen Bern geschaut, „sondern alles. Wie immer.“

Zudem jährte sich am Freitag zum ersten Mal das Europa-League-Spiel bei den Glasgow Rangers, als Bayer einen Tag vor der coronabedingten Unterbrechung letztmals vor fast 50.000 Zuschauern spielte. „Ich erinnere mich noch sehr gut an das Spiel. Und ich denke jetzt besonders oft daran, weil wieder März ist“, sagte Bosz: „Wir wussten schon vor dem Spiel, dass es das letzte Spiel ohne Zuschauer sein könnte. Das ist schon wieder ein Jahr her. Unglaublich, wie schnell das ging.“

© dpa-infocom, dpa:210312-99-795224/2