Borussia Dortmund legt personell nach. Laut Informationen von Sky kommt Nationalspieler Pascal Groß in diesem Sommer. Ein anderer Bundesligist geht bei ihm leer aus.

Dortmund (dpa) - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Pascal Groß von der englischen Premier League zu Borussia Dortmund ist laut einem Medienbericht beschlossen. Der TV-Sender Sky berichtet, dass der BVB und Brighton & Hove Albion sich über einen Wechsel des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers geeinigt haben. Groß soll demnach sieben bis zehn Millionen Euro plus mögliche weitere Boni kosten. Eine offizielle Bestätigung der Clubs gab es zunächst nicht.

Der Medizincheck soll laut Sky «so schnell wie möglich erfolgen und wird entweder in Dortmund oder im Trainingslager in Bad Ragaz stattfinden». Für Groß wäre es nach sieben Jahren bei dem englischen Club eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er bereits für den FC Ingolstadt spielte. Nach Waldemar Anton und Serhou Guirassy (beide vom VfB Stuttgart) wäre Groß bereits der dritte große Transfer der Dortmunder in diesem Sommer.

Auch Eintracht Frankfurt hatte Interesse an dem EM-Teilnehmer. Ein Transfer kam aber nicht zustande, wie Dino Toppmöller bereits beim Trainingsauftakt einräumte. «Aufgrund seiner Erfahrung, seiner Persönlichkeit hätten wir ihn ganz gerne hier gehabt, aber das Thema ist jetzt erledigt. Da brauchen wir uns nicht mehr groß darüber zu unterhalten», sagte Toppmöller.