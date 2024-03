Eintracht Frankfurt und Markus Krösche planen offenbar auch in Zukunft eine Zusammenarbeit. Der Vertrag des Sport-Vorstands könnte bald verlängert werden.

Frankfurt/Main (dpa) - Markus Krösche steht bei Eintracht Frankfurt einem Medienbericht zufolge vor einer Vertragsverlängerung. Laut «Bild» könnte der bis Sommer 2025 gültige Kontrakt des Sport-Vorstands zeitnah um drei Jahre verlängert werden.

Eine Einigung zwischen der Eintracht und Krösche «könnte bereits im Laufe der nächsten Woche erfolgen», hieß es in dem Bericht. Der Fußball-Bundesligist aus Hessen kommentierte auf Anfrage, dass man sich «zu laufenden Vertragsgesprächen und Gerüchten» nicht äußere.

Der Aufsichtsrat um Philip Holzer will den begehrten Funktionär, der auch von Borussia Dortmund umworben werden soll, gerne halten. Der 43 Jahre alte Krösche hatte bestätigt, dass es während der Länderspielpause Gespräche zwischen ihm und dem Verein geben soll. Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtete zuletzt, dass sich die Verhandlungen in «der entscheidenden Phase» befinden.

Krösche übernahm das Amt in Frankfurt zur Saison 2021/22 als Nachfolger von Fredi Bobic. Direkt in seiner ersten Saison gewann die Eintracht überraschend die Europa League und zog damit erstmals in die Champions League ein. Ein Jahr nach dem Titelgewinn erreichte Frankfurt das DFB-Pokalfinale, verlor dieses aber gegen RB Leipzig. Der Funktionär fühlt sich nach eigenen Aussagen in Frankfurt wohl und blickt auf «sehr erfolgreiche Jahre» zurück.