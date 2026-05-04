Die Zeit von Albert Riera bei Eintracht Frankfurt läuft ab. Im Gastspiel bei Borussia Dortmund darf der Trainer aber wohl noch einmal sein Amt ausüben.

Frankfurt/Main (dpa) - Albert Riera sitzt trotz der sportlichen Talfahrt von Eintracht Frankfurt und der anhaltenden Kritik an seiner Person auch im Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund auf der Trainerbank der Hessen. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Demnach erhält der 44 Jahre alte Spanier am kommenden Freitag ein Endspiel.

Nach der Partie beim BVB soll entschieden werden, ob Riera sein Amt auch am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart ausüben darf. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über den Sommer hinaus - der Vertrag von Riera gilt bis zum 30. Juni 2028 - soll es nach Informationen des Blattes nicht geben.

Eintracht-Coach hat jeglichen Kredit verspielt

Riera hatte bei der Eintracht Anfang Februar die Nachfolge von Dino Toppmöller angetreten. Seine Bilanz fällt mit vier Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen jedoch bescheiden aus.

Durch das 1:2 gegen den Hamburger SV waren die Frankfurter am vergangenen Spieltag sogar aus den Europapokalplätzen gefallen und drohen die als Saisonziel ausgegebene Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb zu verpassen. Sportvorstand Markus Krösche hatte nach der Partie ein Bekenntnis zu Riera vermieden.

Dem extrovertierten Trainer werden aber nicht nur die sportlichen Missstände angekreidet, sondern auch menschliche Fehler im Umgang mit der Mannschaft. Das Verhältnis zwischen Riera und Führungsspielern wie Mario Götze, Jonathan Burkardt, Robin Koch oder Ritsu Doan gilt als äußerst distanziert. Auch mit den Fans hat es sich der Fußball-Lehrer aufgrund seiner Auftritte verscherzt.