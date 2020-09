München (dpa) - Triple-Gewinner Bayern München und Ajax-Jungstar Sergiño Dest sollen sich laut «Bild»-Informationen über einen Transfer bereits einig sein - nur an der Ablösesumme soll es noch haken.

Der 19 Jahre alte in den Niederlanden geborene US-Nationalspieler soll dem Bericht zufolge einen Vierjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr beim deutschen Fußball-Rekordmeister bekommen. Der Transfer solle in den nächsten Tagen abgewickelt werden.

Bei der Ablösesumme soll es laut «Bild» noch keine Einigung zwischen den Bayern und Ajax gegeben haben. Der niederländische Rekordmeister soll 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen für den Außenverteidiger fordern. Die Bayern hätten bisher «bis zu 10 Millionen plus Boni» geboten. Eine Einigung könnte bei 15 Millionen Euro erfolgen.

Dest hat bei Ajax noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Außer den Bayern soll auch der FC Barcelona mit dem neuen Coach Ronald Koeman Interesse an dem großen Talent haben.

