Fußballprofi Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach muss auf die Teilnahme am Trainingslager des Clubs in Rottach-Egern am Tegernsee verzichten. Der Algerier wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Club mitteilte.

Rottach-Egern (dpa) - Der 27 Jahre alte Verteidiger hat sich danach in Quarantäne begeben und befindet sich in ärztlicher Betreuung.

Bensebaini ist aktuell nicht der einzige Corona-Fall bei der Borussia. Im Trainingslager war zuvor bereits U21-Nationalspieler Luca Netz positiv auf das Virus getestet worden.