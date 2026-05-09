Der VfL Wolfsburg hat die große Überraschung gegen Bayern München verpasst. Jetzt kommt es zu einem Endspiel auf dem Kiez.

Wolfsburg (dpa) - Drei Tage nach dem geplatzten Champions-League-Traum hat der FC Bayern München dem VfL Wolfsburg keinen Überraschungssieg im Abstiegskampf gestattet. Nach dem 1:0 (0:0) des deutschen Meisters hat der VW-Club nun am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga sein großes Finale um den Relegationsplatz beim punktgleichen FC St. Pauli.

Die Hamburger hatten zuvor bei RB Leipzig mit 1:2 verloren, beide Teams gehen jetzt mit 26 Punkten am kommenden Samstag in den Showdown am Millerntor. Durch die Niederlagen von St. Pauli und Wolfsburg steht dagegen der Klassenerhalt von Werder Bremen und des 1. FC Köln fest.

Hecking: Niederlage ändert nichts an Situation

«Wir haben eine Mannschaft gesehen, die an sich glaubt, die Intensität gehen kann, die Grundordnung hatte», lobte Trainer Dieter Hecking beim TV-Sender Sky seine Mannschaft und blickte auf die Tabellenkonstellation: «Es ändert sich nichts an der Situation, ob wir unentschieden gespielt oder verloren haben. Das Gefühl ist trotzdem ein gutes Spiel, das nehme ich sehr gerne mit, weil die Mannschaft mir in den letzten Wochen gezeigt hat, dass sie zu solchen Leistungen fähig ist.»

Vor 28.917 Zuschauern in der ausverkauften Volkswagen-Arena zeigte der VfL Wolfsburg zwar lange Zeit seine beste Saisonleistung. Für einen Coup gegen den Rekordchampion reichte es aber nicht. Michael Olise (56. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Münchner, die nach dem Königsklassen-Aus gegen Paris Saint-Germain nun das Double aus der bereits feststehenden Meisterschaft und dem DFB-Pokal-Sieg im Visier haben.

«Wir haben zehn Minuten gut angefangen, dann ein bisschen unsere Geduld verloren. Dann wird es halt schwieriger. In der zweiten Halbzeit haben wir viel Besserung gezeigt. Das hatte einfach mit unserem Ballbesitz zu tun», meinte Bayern-Coach Vincent Kompany.

Bayern rotiert

Kompany hatte seine Mannschaft nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen Paris wie erwartet stark verändert, sich aber gegen eine Total-Rotation entschieden. In Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Michael Olise und Harry Kane standen immer noch zahlreiche Stars in der Startelf des Rekordmeisters.

Beim VfL Wolfsburg stach das Fehlen von Mohammed Amoura ins Auge. Der Offensivspieler wurde bereits zum zweiten Mal in dieser Saison aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen. Wegen eines Vorfalls im Training fehlten sowohl der algerische Stürmer als auch Mittelfeldspieler Kevin Paredes im Kader.

«Es gibt in solchen Situationen, wo wir stehen, keine zwei Meinungen. Die Disziplin muss da sein und die war nicht da in dem einen Moment im Training», sagte Hecking bei Sky. «Dann müssen wir mit der Konsequenz leben. Die anderen Spieler werden das auffangen.»

Viele Wolfsburger Chancen

Und das taten die Gastgeber. Der VfL spielte eine seiner besten Halbzeiten in dieser Saison und hatte vor der Pause zahlreiche Chancen, um gegen die müde und unkonzentriert wirkenden Bayern in Führung zu gehen. Schon in der siebten Minute prüfte Vinicius Souza den dieses Mal wieder Manuel Neuer vertretenden Jonas Urbig im Bayern-Tor.

Danach hatten auch Patrick Wimmer (28.) sowie Denis Vavro und Christian Eriksen (38.) gute Gelegenheiten. Doch die Bayern wurden bei dem Offensiv-Spektakel in den ersten 45 Minuten ebenfalls gefährlich. Tom Bischof (19.) traf nur die Latte, dann stand Kane nach einem Foul an Olise im Strafraum für den fälligen Strafstoß bereit.

Kane verschießt Elfmeter

Eigentlich ein sicherer Treffer für die Bayern, hatte der Brite in der Bundesliga doch noch nie einen Elfmeter verschossen. Doch dieses Mal war es soweit. Kane rutschte bei seinem 25. Bundesliga-Elfer etwas weg und schoss über das Wolfsburger Tor.

Nach dem Seitenwechsel traten die Bayern deutlich dominanter auf. Wolfsburg zog sich weit zurück und schaffte kaum noch Entlastung. So dauerte es nur knapp zehn Minuten, ehe der deutsche Meister in Führung ging. Olise traf auf seine unnachahmliche Art und Weise mit einem traumhaften Schuss in den Winkel.

Danach kontrollierten die Münchner das Geschehen und hatten durch Kane (61.), Musiala (64.) und Olise (72.) auch noch mehrere Gelegenheiten zum 2:0. Stattdessen hätte der VfL beim Pfostenschuss von Mattias Svanberg sogar noch einen Punkt holen können (89.). Für Wolfsburg geht es nun in einer Woche darum, den erstmaligen Abstieg aus der Ersten Liga zu verhindern.