Der FC Bayern nimmt nach der Rückkehr aus Südkorea das Training wieder auf. Drei EM-Teilnehmer sind nach ihrem Fehlen dabei.

München (dpa) - Nach der Rückkehr aus Südkorea und anderthalb Tagen Erholung hat der FC Bayern München wieder das Training aufgenommen. Mit dabei waren bei hochsommerlichen Temperaturen am Dienstag auch die EM-Teilnehmer Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Matthijs de Ligt. Die beiden französischen Nationalspieler und der niederländische Auswahlspieler, der mit Manchester United in Verbindung gebracht wird, hatten nach der Fußball-EM noch Urlaub und waren nicht mit nach Seoul gereist. Das Trio war am vergangenen Freitag mit Leistungstests in die Vorbereitung gestartet.

Stürmerstar Harry Kane hat ebenfalls auf der Südkorea-Tour gefehlt. Der Torjäger wird nach einem längeren Urlaub nach dem verlorenen EM-Endspiel mit England gegen Spanien Mitte der Woche in München zurückerwartet. Der 31-Jährige hatte sich mit Rückenproblemen und anderen Wehwehchen durch die letzten Saisonwochen in München und für England bei der EM geschleppt.

Der entthronte deutsche Meister bestreitet am Samstag (18.30 Uhr) in London bei Tottenham Hotspur einen Härtetest. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bestreitet dann ihren Pflichtspielstart am 16. August im DFB-Pokal bei Zweitligaaufsteiger SSV Ulm.