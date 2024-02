Manuel Neuer musste zu Wochenstart pausieren. Nun arbeitet der Torhüter des FC Bayern wieder individuell - das Topspiel in der Bundesliga am Samstag wartet.

München (dpa) - Nationaltorwart Manuel Neuer hat beim FC Bayern vor dem Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder individuell trainieren können.

Nach «leichten Kniebeschwerden» zu Beginn der Woche war der 37-Jährige wieder auf einem der Nebenplätze auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße aktiv, wie die Münchner mitteilten. Neuer hatte an den beiden Tagen zuvor mit dem Training pausiert.

Innenverteidiger Minjae Kim nahm erstmals wieder am Mannschaftstraining der Bayern teil. Der Nationalspieler aus Südkorea war am Mittwoch vom Asien-Cup nach München zurückgekehrt. Er dürfte damit gleich eine Option für das Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim Spitzenreiter aus Leverkusen sein. Die Münchner liegen zwei Punkte zurück.

Mittelfeldspieler Konrad Laimer absolvierte erstmals nach einem Muskelbündelriss in der linken Wade vor rund zwei Wochen wieder erste Laufrunden. Auch Angreifer Serge Gnabry (nach Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich) und Ersatztorwart Daniel Peretz (nach Innenbandverletzung am rechten Knie) setzten ihr individuelles Programm fort. Winterneuzugang Bryan Zaragoza (grippaler Infekt) fehlt dagegen weiter.