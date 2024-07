Der FC Bayern hat das Training unter dem neuen Chefcoach Vincent Kompany aufgenommen. Zunächst ist nur ein kleines Aufgebot dabei. Nächste Woche geht's auf Tour.

München (dpa) - Vincent Kompany hat die Stars des FC Bayern München erstmals unter seiner Leitung schwitzen lassen. Der 38-Jährige leitete am Mittwoch am Club-Gelände an der Säbener Straße seine erste Einheit als Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm hielt der Belgier seine erste Ansprache, dann ging es mit den weiteren Trainingsinhalten weiter.

Unter den 13 Profis waren auch die Nationalspieler Serge Gnabry und Leon Goretzka, die beide nicht an der Heim-EM teilgenommen hatten. Zudem nahmen fünf Nachwuchskräfte und zwei Torhüter an der Einheit teil. Auch Neuzugang Hiroki Ito war dabei.

Kompany kommunizierte mit seinen Spielern mal auf Deutsch und mal auf Englisch. «Ich möchte sichergehen, dass der Trainingsauftakt gut über die Bühne geht und die Saisonvorbereitung nach Plan verläuft», hatte Kompany im Vereins-TV gesagt. Die Mentalität müsse sofort da sein.

EM-Teilnehmer kommen erst später

Itos Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2028. Foto: Christian Kunz/dpa

Wegen der Urlaube der EM-Teilnehmer hat Kompany erst mal nur einen kleinen Kader zur Verfügung, Harry Kane & Co. können sich insgesamt drei Wochen erholen. Die Kollegen reisen nach den Anfangstagen in München vom 22. bis 24. Juli zu einem dreitägigen Trainingslager an den Tegernsee, wo zum Abschluss ein erstes Testspiel gegen den FC Rottach-Egern ansteht.

Am 28. Juli folgt ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten 1. FC Düren, ehe es vom 31. Juli bis 5. August nach Südkorea geht. Den Pflichtspielauftakt bestreiten die Bayern am 16. August im DFB-Pokal auswärts bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.