München (dpa) - Robert Lewandowski hat sich mit seinem 250. Bundesliga-Tor auf die Weltfußballerkür eingestimmt.

Mit dem Treffer zum 1:1 gegen den VfL Wolfsburg knackte Lewandowski in seinem 332. Liga-Spiel als dritter Spieler diese Marke. Außer ihm glückte das nur Gerd Müller (365 Tore) und Klaus Fischer (268).

Der 32-Jährige Lewandowski hofft, am Donnerstagabend erstmals als Weltfußballer geehrt zu werden. Neben dem Torjäger können noch Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) diese Auszeichnung gewinnen. Lewandowski wurde in diesem Jahr schon Fußballer des Jahres in Deutschland und in Europa.

© dpa-infocom, dpa:201216-99-722192/2