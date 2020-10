RB Leipzig bleibt Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga - und die Bayern sind erster Verfolger. In Mainz verschärft sich die Krise. Bei Borussia Dortmund meldet sich ein Star mit dem Siegtreffer als Torschütze zurück.

Berlin (dpa) - Nach dem lockeren Sieg im Pokal präsentiert sich der FC Bayern auch in der Fußball-Bundesliga wieder souverän. Die Münchner setzten sich ohne Probleme mit 4:1 (3:0) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld durch und schoben sich vorübergehend auf Rang zwei.

RB Leipzig verteidigte mit einem Sieg im unerwarteten Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg die Tabellenführung erfolgreich und bleibt einen Zähler vor den Bayern. Das ungeschlagene Team von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich mit 2:0 (1:0) bei den Schwaben durch. Im Aufeinandertreffen der Verfolger gewann Borussia Dortmund bei der TSG 1899 Hoffenheim mit 1:0 (0:0).

Borussia Mönchengladbach kam gegen den VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleibt im Tabellenmittelfeld. Aufsteiger VfB Stuttgart feierte mit dem 2:0 (1:0) bei Hertha BSC den zweiten Auswärtssieg in Serie. Bayer Leverkusen beendete hingegen seine bisherige Misere: Mit dem 1:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 und dem ersten eigenen Saisonsieg verschärfte die Werkself die Krise bei den Rheinhessen. Der SC Freiburg und Werder Bremen trennten sich 1:1 (1:1). Eintracht Frankfurt hat am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Chance, mit einem Sieg nach Punkten mit Leipzig gleichzuziehen.

Spitzenreiter RB musste nach einem positiven Corona-Test auf den malischen Nationalspielers Amadou Haidara verzichten, bei Hoffenheim fehlte unter anderem Topstürmer Andrej Kramaric wegen einer Infektion mit dem Virus. Auf den Tribünen machte sich die Coronavirus-Pandemie ebenfalls bemerkbar: So waren am Samstag nur in Sinsheim (6030) und in Berlin (4000) mehr als 1000 Zuschauer in den Stadien erlaubt.

Sportlich überzeugte Leipzig im Duell mit den Augsburgern, die zuvor diese Saison noch nicht verloren hatten. Der Sieg nach einem Kopfball des Spaniers Angelino (45. Minute) und einem Volley-Traumtor von Yussuf Poulsen (66.) war hochverdient.

Zwei Tage nach dem 3:0-Erstrunden-Pokalerfolg gegen den 1. FC Düren baute Bayern-Trainer Hansi Flick seine Startelf auf neun Positionen um. Thomas Müller (8./50.) und Robert Lewandowski (26./45.+1) erzielten jeweils zwei Tore, Ritsu Doan (58.) sorgte für das einzige Bielefelder Erfolgserlebnis. Bei den Münchnern sah Corentin Tolisso wegen einer Notbremse die Rote Karte (76.).

Bei Dortmund blieben Top-Talent Erling Haaland nach den kräftezehrenden Länderspielen und Marco Reus zunächst nur auf der Bank. Bei der entscheidenden Szene waren der Norweger und der BVB-Kapitän aber nach ihrer Einwechslung aber entscheidend beteiligt: Im Strafraum legte Haaland in der 76. Minute quer auf Reus, der ohne Probleme einschob.

Die Gladbacher gingen in einem spannenden Duell mit Wolfsburg durch einen Elfmeter-Treffer in Führung. Jonas Hofmann (78.) traf, nachdem VfL-Torhüter Koen Casteels Marcus Thuram im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Wout Weghorst gelang noch der späte Ausgleich (85.).

Nach dem Sieg zum Auftakt zeigt der Trend bei Hertha BSC klar nach unten. Die dritte Niederlage nacheinander begleiteten die Berliner Fans mit Pfiffen. Gegner Stuttgart setzte seinen besten Saisonstart seit neun Jahren dagegen dank Marc-Oliver Kempf (9. Minute) sowie Gonzalo Castro (68.) fort.

Leverkusens Lucas Alario (30. Minute) verdarb dem Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte die Heimpremiere. Werder baute seinen guten Saisonstart aus und blieb damit im dritten Spiel in Serie unbesiegt. Der Österreicher Philipp Lienhart (15. Minute) brachte Freiburg zunächst in Führung. Kurz darauf erzielte Niclas Füllkrug (25.) per Foulelfmeter den Endstand.

© dpa-infocom, dpa:201017-99-980657/4