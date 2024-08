Der FC Bayern gewinnt auf seiner Südkorea-Reise gegen Tottenham Hotspur nach Toren von Vidović und Goretzka. Über 60.000 Zuschauer sehen im WM-Stadion von Seoul ein unterhaltsames Testspiel.

Seoul (dpa) - Auf der Abschiedsrunde durchs vollbesetzte Stadion winkten die Münchner Sieger um den bejubelten Lokalmatador Minjae Kim ins Publikum. In der dampfigen Abendhitze von Seoul hat der FC Bayern den sportlichen Höhepunkt seines strapaziösen Südkorea-Trips mit einem 2:1 (1:0) gegen Tottenham Hotspur erfolgreich gestaltet.

Die 63.496 Zuschauer im World Cup Stadium und auch der am Spielfeldrand sehr aktive Trainer Vincent Kompany sahen ein unterhaltsames, bisweilen wildes Fußballspiel, in dem die Münchner Akteure Spielfreude zeigten und vorne oft aggressiv und gut pressten.

Goretzka und Vidović treffen

«Das Wichtigste heute war, der gesamte Kader war bereit zu leiden unter den schwierigen Bedingungen», kommentierte der Belgier: «Du kannst in dieser Phase der Vorbereitung keine perfekte Leistung erwarten.» Aber die Arbeitseinstellung aller Spieler gefiel Kompany. «Ich möchte mich bedanken für den warmen Empfang in Südkorea», sagte Kompany, der für diese Worte am Ende der Pressekonferenz Applaus der einheimischen Reporter bekam.

Der 20 Jahre alte Nachwuchsstürmer Gabriel Vidović (4. Minute) und der eingewechselte Reservist Leon Goretzka (56.), der im offensiven Mittelfeld spielte, erzielten die Münchner Tore, jeweils nach energischem Nachsetzen. Trotzdem war die Chancenverwertung ein gewisses Manko.

Pedro Porro verkürzte für den Premier-League-Club mit einem wuchtigen Distanzschuss gegen das zur Pause für Kapitän Manuel Neuer eingewechselte Geburtstagskind Sven Ulreich (36).

Kimmich neben Pavlovic - Debüt von Palhinha

Besonders laut wurde es im WM-Stadion von 2002 stets, wenn Bayerns Südkoreaner Kim und dessen Landsmann Heung-Min Son für die Spurs in Aktion traten. Personell war aber das Bemerkenswerteste bei den Bayern, dass Kompany Nationalspieler Joshua Kimmich in den ersten 45 Minuten zentral im Mittelfeld neben Aleksandar Pavlovic aufbot. Kimmich hatte zuletzt unter Thomas Tuchel und auch bei der Heim-EM rechter Verteidiger gespielt.

Im Verlauf der zweiten Hälfte wurde munter durchgewechselt. Auch Neuzugang João Palhinha gab als Abräumer vor der Abwehr sein Debüt, fiel an der Seite von Konrad Laimer mit Aggressivität im Zweikampf auf. Auf die Frage, ob er mit Kimmichs dauerhaft im Zentrum plant, wich Kompany in der Pressekonferenz aus: «Wir haben viele gute Spieler in der Position, wir haben gute Optionen im Mittelfeld.»

Im Gegensatz zum eingewechselten Marokkaner Noussair Mazraoui, der vor einem Wechsel zu Manchester stehen soll, wurde EM-Teilnehmer Jamal Musiala noch geschont.

In der Nacht zum Montag fliegt der Bayern-Tross zurück nach München. Am kommenden Samstag kommt es dann zum zweiten Testspiel-Duell beider Teams, dann in London. Dann könnte auch Torjäger Harry Kane nach dem EM-Urlaub gegen seinen Ex-Club dabei sein.