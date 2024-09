Manuel Neuer muss in Bremen kurzfristig passen. Für ihn steht Sven Ulreich im Münchner Tor.

Bremen (dpa) - Bayern München muss im Auswärtsspiel bei Werder Bremen kurzfristig doch auf Manuel Neuer verzichten. Der Ex-Nationaltorwart stand zunächst auf dem Aufstellungsbogen, musste nach dem Aufwärmen aber passen. Neuer hatte sich am Dienstagabend beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen.

«Manuel Neuer hat das Warm-Up abgebrochen. Der Oberschenkel hat eine leichte Reaktion gezeigt. Um kein Risiko einzugehen, wird ihn Sven Ulreich zwischen den Pfosten ersetzen», teilten die Bayern kurz vor dem Anpfiff mit.