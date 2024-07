Nach dem wenig überzeugenden Test beim Viertligisten 1. FC Düren muss der FC Bayern München auch noch eine schlechte Nachricht verkraften. Ein Neuzugang fällt länger aus.

Jülich (dpa) - Neuzugang Hiroki Ito wird dem FC Bayern München mehrere Wochen fehlen. Der vom VfB Stuttgart gekommene Japaner hat sich beim 1:1 im Testspiel beim Regionalligisten 1. FC Düren den Mittelfuß gebrochen. «Das ist natürlich sehr bitter. Wir werden Hiroki optimal unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder topfit auf dem Platz steht», sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl in einer Mitteilung.

Bereits nach der Partie hatte Eberl die Befürchtung geäußert, Ito könnte eine Fraktur im Mittelfuß erlitten haben. Der 25 Jahre alte Defensivspieler musste wegen der Blessur am rechten Fuß bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden.

Auf die Frage, ob der deutsche Fußball-Rekordmeister nun noch einen weiteren Spieler verpflichtet, reagierte Eberl nach der Partie zurückhaltend. «Erstmal haben wir einen sehr guten, sehr großen Kader. Verletzungen passieren», sagte er. Die logische Frage in der Transferperiode sei, ob noch etwas geschehe. «Aber wir haben unseren generellen Plan und den werden wir weiter verfolgen. Am 1. September, wenn alles dicht ist, dann werdet Ihr sehen, was draus geworden ist», ergänzte Eberl vor Journalisten.

Der 18-jährige Nestory Irankunda (69. Minute) hatte in Jülich zuvor mit seinem Abstaubertor nach dem Pausen-Rückstand durch Dürens Rafael Garcia (40.) die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Vincent Kompany verhindert. Am Mittwoch reist das Bayern-Team mit den derzeit schon im Training befindlichen Profis nach Südkorea.