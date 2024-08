Beim Pokalspiel gegen Ulm nominierte Trainer Kompany Verkaufskandidat Goretzka nicht für den Bayern-Kader. Beim 4:0 gegen Zürich ist das anders. Ein verletzter Rückkehrer verpasst den Ligastart.

München (dpa) - Fünf Tage vor dem Bundesliga-Auftakt beim VfL Wolfsburg hat der FC Bayern München ein weiteres Testspiel mit Verkaufskandidat Leon Goretzka in der Startelf gewonnen. Für den 29-Jährigen war der 62-Minuten-Einsatz beim munteren 4:0 (1:0) gegen Grasshopper Zürich zwar erfreulich. Seine komplizierte Situation beim Fußball-Rekordmeister wird er kaum ändern. Denn Goretzka kam auf dem Bayern-Campus erneut nicht im Mittelfeld zum Zuge, sondern wurde als Innenverteidiger neben dem Engländer Eric Dier aufgeboten.

Beim ersten Saison-Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) hatte Goretzka nicht zum Kader gehört, was als weiteres Signal der Bayern-Bosse und auch von Trainer Vincent Kompany für Goretzkas aktuelle Perspektivlosigkeit in München gewertet wurde. Goretzka durfte sich über aufmunternde «Leon-Goretzka»-Rufe aus dem Publikum freuen. Nach einem energischen Vorstoß musste der Nationalspieler kurz am rechten Fuß behandelt werden.

Olise, Kane, Tel und Müller treffen

Gegen die Grasshopper, nach vier Spieltagen siegloser Tabellenletzter in der Schweizer Super League, trafen Neuzugang Michael Olise (12. Minute) mit einem Volleyschuss, Torjäger Harry Kane (46.) sowie die eingewechselten Mathys Tel (67.) und Thomas Müller (90.).

Das Testspiel war kurzfristig vereinbart worden, um Akteuren wie Kane, Olise oder dem portugiesischen Neuzugang Joao Palhinha weitere Spielpraxis zu verschaffen. «Wir wollen ein bisschen Belastung reinbekommen, nicht nur Training, sondern auch Spiele, um auch die neue Idee von Vinnie zu verinnerlichen», sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Anpfiff. Der neue Pressing-Spielstil von Kompany erfordert ein verändertes Verhalten gegen den Ball.

Erst nach einer guten Stunde wechselte Kompany die aktuellen Stammkräfte um Joshua Kimmich und Thomas Müller ein. Jamal Musiala wurde aus Gründen der Belastungssteuerung komplett geschont. Kapitän Manuel Neuer kam ebenfalls nicht zum Einsatz.

Nach Neuzugang Hiroki Ito und Nationalspieler Leroy Sané (Aufbautraining) wird auch Außenverteidiger Josip Stanisic den Ligastart verpassen. Der Kroate erlitt im Training am Montag einen Außenbandriss im rechten Knie und wurde bereits operiert.