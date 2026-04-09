Sven Ulreich gab Mitte März nach eineinhalb Jahren sein Comeback beim FC Bayern - und verletzte sich prompt. Nun macht der Torwart Fortschritte.

München (dpa) - Torhüter Sven Ulreich ist nach seinem Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren beim FC Bayern wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, ist der 37-Jährige erstmals wieder auf dem Platz gelaufen.

Ulreich hatte sich ausgerechnet bei seinem Comeback Mitte März im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) die Verletzung zugezogen und fällt seitdem aus. Zuvor war der Routinier beim 5:0 gegen Werder Bremen am 21. September 2024 letztmals im Einsatz gewesen. Die Münchner treten an diesem Samstag (18.30 Uhr) beim FC St. Pauli an.