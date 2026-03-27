Die Fußballfans und Mannschaften können den Saisonendspurt genau planen. Die letzten vier Spieltage haben eine Besonderheit für den potenziellen Meister.

Frankfurt/Main (dpa) - Der FC Bayern München hat bis zum avisierten Saisonabschluss als Meister in der Fußball-Bundesliga nur noch Samstagspiele. Der Titelverteidiger tritt am 31. Spieltag am 25. April beim FSV Mainz 05 an, am 2. Mai gegen den 1. FC Heidenheim (jeweils 15.30 Uhr) und am 9. Mai (18.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Dies geht aus den Zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervor.

Der 34. und letzte Spieltag am 16. Mai findet wie gewohnt zeitgleich um 15.30 Uhr statt, um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Die Münchner empfangen dabei den 1. FC Köln. Wegen des Feiertags finden am Freitag, dem 1. Mai, keine Spiele der Bundesliga und 2. Liga statt.