Der FC Bayern ist seit einer Woche im Training - um etliche Profis gibt es Transfergerüchte. Neu-Coach Kompany gibt angesprochen auf Kimmich, Goretzka und Co. unerwartete Antworten.

Rottach-Egern (dpa) - Bayern Münchens neuer Trainer Vincent Kompany will sich nicht zur möglichen Zukunft von einzelnen Spielern äußern. «Namen gehören nicht zu meinem Denken», schilderte der Coach zum Beginn des Trainingslagers des Fußball-Rekordmeisters am Tegernsee.

Der Belgier war eine Woche nach dem Trainingsauftakt unter anderem gefragt worden, auf welcher Position er Nationalspieler Joshua Kimmich sehe und wie es mit Leon Goretzka und Serge Gnabry weitergeht - beide könnten den Verein verlassen. Kompany antwortete auf eine entsprechende Journalistenfrage: «Sie haben gesprochen über Einkauf, Verkauf. Das ist nicht mein Job.»

Die Münchner haben in dieser Transferphase bislang Abwehrspieler Hiroki Ito aus Stuttgart sowie Mittelfeldspieler João Palhinha (FC Fulham) und Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) verpflichtet. Dafür gaben sie rund 125 Millionen Euro an Ablösesummen aus. Die Einkäufe dürften Einfluss haben auf die künftige Struktur im Team. Konkret darauf eingehen wollte Kompany nicht. «Ich werde mich nicht damit beschäftigen, keine Chance», sagte er.

Keine Pressekonferenz zu Hoeneß-Aussagen

Auch zur Frage, ob er Kimmich künftig eher als defensiven Mittelfeldspieler oder Rechtsverteidiger einplane, sagte der 38-Jährige nichts Konkretes. «Ich verstehe die Frage, ich verstehe sie wirklich. Aber da könnten wir alle Namen durchgehen: Harry Kane, Musiala, was denke ich über Goretzka, Serge Gnabry... Ich könnte so den ganzen Abend weitermachen, aber das ist nicht meine Absicht.»

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte am Wochenende gesagt, dass der Verein in diesem Sommer sicher noch Spieler verkaufen muss. «Ich bin nicht hier, um eine Pressekonferenz darüber abzuhalten, was Uli Hoeneß gesagt hat», meinte Kompany. «Ich habe so viel Respekt vor ihm. Aber meine Aufgabe ist, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.»

Aktuell habe er 23 Feldspieler und vier Torhüter bei dem dreitägigen Camp in Rottach-Egern dabei. Die EM-Fahrer stoßen erst im Laufe der nächsten Tage und Wochen zum Team, das am 31. Juli auf eine Werbereise nach Südkorea aufbricht.

Auf diesen Trip werde unter anderem Torjäger Kane verzichten, der mit England im EM-Finale stand. Ähnlich sei die Lage beim Kanadier Alphonso Davies und den zwei Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano, die in den Halbfinals von Copa América und EM gestanden hatten.