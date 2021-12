München (dpa) - Der FC Bayern München muss auch im letzten Spiel des Jahres mehrere Ausfälle im Mittelfeld auffangen.

Wie schon beim 5:0 in Stuttgart fehlen auch am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) im Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg die verletzten Corentin Tolisso und Leon Goretzka. Nach ihren Corona-Infektionen müssen Mittelfeldchef Joshua Kimmich und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting bis ins neue Jahr pausieren. Zurück in den Kader kehrt gegen den VfL der länger verletzte Marcel Sabitzer.

Ob der gegen Stuttgart überzeugende Marc Roca auflaufen kann, ist offen. Man müsse schauen, wie er die jüngste Belastung wegstecke, sagte Nagelsmann. Eine Entscheidung über einen Einsatz fällt vermutlich erst am Spieltag. Nicht dabei ist Kingsley Coman wegen eines Muskelfaserrisses aus dem Stuttgart-Spiel

Nagelsmann bekräftigte den Comeback-Plan für Kimmich und Choupo-Moting, wenn sie nach ihren Untersuchungen an der Lunge das Okay für die Rückkehr ins Training bekommen. „Josh hat auch die Disziplin, sich so aufzutrainieren, dass er am 2. Januar hoffentlich einsteigen kann“, sagte Nagelsmann. „Dann freuen wir uns, Josh hoffentlich in alter Form und alter Frische begrüßen zu können.“ Bei Choupo-Moting stehe zudem der Afrika-Cup an, was man mit ihm besprechen wolle, sagte der Coach.