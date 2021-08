München (dpa) - Stürmertalent Joshua Zirkzee vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum belgischen Renommierclub RSC Anderlecht.

Der 20 Jahre alte Niederländer absolviere bereits den Medizincheck beim Tabellen-Dritten der Vorsaison, berichtete die belgische Zeitung „Het Laatste Nieuws“. Nach Informationen der „Bild“-Zeitung soll Zirkzee für ein Jahr ohne Kaufoption nach Brüssel verliehen werden.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war Zirkzee an den italienischen Erstligisten Parma Calcio ausgeliehen worden. Der Angreifer war zuletzt öffentlich vom neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gerügt worden, nachdem er im Testspiel gegen Ajax Amsterdam eine riesige Torchance leichtfertig verspielt hatte. In München besitzt er noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

