Eigentlich hat Trainer Kasper Hjulmand in Leverkusen noch bis 2027 einen Vertrag. Doch nach dem Verpassen der Champions League ist ein Verbleib des Dänen ungewiss.

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes hat ein Bekenntnis zu Trainer Kasper Hjulmand vermieden. Nach dem 1:1 gegen den Hamburger SV und dem Verpassen der Champions League sagte Rolfes: «Wir wollen in möglichst vielen Sachen so schnell wie möglich immer Klarheit haben.» Rolfes war gefragt worden, bis wann rund um den bis Sommer 2027 gebundenen Trainer aus Dänemark eine Entscheidung fallen soll.

Sportgeschäftsführer Rolfes und Bayer-Boss Fernando Carro waren unmittelbar nach Abpfiff in die Kabine gegangen, um zum Team zu sprechen. Die Trainerfrage und Hjulmand waren dabei laut Rolfes kein Thema. «Ich muss der Mannschaft erstmal nichts mitteilen, wenn wir keine andere Entscheidung treffen. Kasper hat einen Vertrag und wir haben gesagt, dass wir uns bis zur letzten Sekunde auf die Champions League fokussieren», sagte Rolfes.

Hjulmand sagte nach dem Spiel bei Sky zu seiner Zukunft: «Was ich mit Simon spreche, das ist zwischen uns. Es ist nicht meine Aufgabe zu spekulieren.»

Flekken: «Zufrieden» mit Hjulmand

Ein Abgang des Dänen, der kurz nach Saisonstart von Erik ten Hag übernommen und die Mannschaft stabilisiert hat, gilt nach Bundesliga-Rang sechs als wahrscheinlich. Aus der Mannschaft bekam Hjulmand Zuspruch.

«Ich komme super mit ihm klar, bin zufrieden mit ihm. Wenn er die Zeit bekommt, eine Sommer-Vorbereitung an dieser Truppe zu arbeiten, geht es auch vorwärts», sagte Torhüter Mark Flekken. Hjulmand sei nicht für die fehlende Energie des Teams verantwortlich, stellte Flekken klar.