Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat den niederländischen Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom schottischen Meister Celtic Glasgow und erhält beim Werksclub einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Nach britischen Medienangaben soll die Ablöse bis zu 13 Millionen Euro betragen. Die Bayer-Tochter selbst machte dazu keine Angaben. Sportdirektor Simon Rolfes sieht in Frimpong einen „höchst entwicklungsfähigen Spieler“. Der Niederländer wurden insbesondere in der Jugend von Manchester City ausgebildet. Die Leverkusener hatten in der laufenden Transferperiode in Timothy Fosu-Mensah bereits einen niederländischen Rechtsverteidiger verpflichtet.

