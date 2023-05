Trainer Xabi Alonso hat nach Wechsel-Gerüchten um seine Person ein klares Bekenntnis zu Bayer Leverkusen abgegeben.

Leverkusen (dpa) - «Für mich ist es normal, dass es in dieser Phase der Saison Gerüchte gibt. Ich bin viele Jahre dabei im Fußball», sagte der Spanier: «Aber wir haben in dieser Saison noch Großes zu erreichen. Deshalb ist mein Kopf für die letzten Monate zu 100 Prozent hier. Und mein Kopf ist auch für nächste Saison zu 100 Prozent hier.»

Medien hatten den früheren Welt- und Europameister in den letzten Tagen als Kandidat bei Real Madrid, Tottenham Hotspur oder West Ham United gehandelt. Alonso hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Seit seinem Amtsantritt im Oktober hat er Bayer in der Liga von Platz 17 auf Rang sechs sowie ins Halbfinale der Europa League geführt. Aktuell sind die Leverkusener seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen.