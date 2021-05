Köln (dpa) - Fußball-Trainer Steffen Baumgart (49) hat keine Angst davor, den hohen Erwartungen beim 1. FC Köln nicht gerecht zu werden.

„Ich gehe das neue Abenteuer total positiv an“, sagte der Coach des Zweitligisten SC Paderborn im Sport1-Interview. Ihm sei die Herausforderung bewusst. „Aber wenn ich Ruhe haben will, dann muss ich kein Trainer bleiben.“ Baumgart wechselt im Sommer nach Köln. Laut FC-Sportchef Horst Heldt soll der Coach auch „emotionaler Leader“ werden.

„Ich treffe auf ein sehr emotionales Publikum, die ganze Stadt steht hinter diesem Club und fiebert im Guten wie im Schlechten mit. Da herrscht eine große Hoffnung“, sagte Baumgart. „Ich bekomme gerade viel Vorschusslorbeeren und es ist genau der Reiz, dem zu entsprechen.“ Mit der hohen Medienpräsenz rund um den „Effzeh“ könne er zudem umgehen. Die Rheinländer kämpfen derzeit in der Bundesliga noch um den Klassenerhalt.

In Paderborn arbeitete der frühere Stürmer seit 2017. Im April hatte er angekündigt, ab diesem Sommer etwas Neues machen zu wollen. „Bist du gut, arbeitest du länger bei einem Club. Sind die Ergebnisse nicht gut, dann packst du früher wieder die Koffer“, sagte Baumgart. Das gehöre zum Job dazu. „Ich hoffe, dass ich lange in Köln sein kann.“

Auf die Frage, ob er seinen Trainerstab aus Paderborn mitnehmen werde, sagte der Ex-Profi: „Das Trainerteam in Köln wird weitestgehend erhalten bleiben.“ Die genaue Konstellation sei noch offen. „Ich plane aber keine wilden Sachen, will in Ruhe anfangen und Gas geben.“

