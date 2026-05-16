Bundesliga Aytekin weint vor letztem Schiedsrichter-Einsatz

Bayern München - 1. FC Köln
Deniy Aytekin feiert ein emotionales Ende seiner Trainerkarriere

Deniz Aytekin pfeift am Ende seiner Karriere noch einmal den FC Bayern. Vor dem seinem letzten Bundesliga-Einsatz kommen dem 47-Jährigen die Tränen. Sein Kollege Patrick Ittrich weint in Berlin.

München (dpa) - Emotionales Ende einer aktiven Schiedsrichterkarriere: Deniz Aytekin hat vor seinem letzten Bundesligaeinsatz im Sky-Interview vor laufender Kamera geweint. «Das ist gerade echt schwer», sagte der 47-Jährige vor seinem Einsatz beim 5:1 des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln und stammelte danach einige Male: «Boah, schwer. Echt schwer.» Danach kamen dem Unparteiischen die Tränen.

Aytekin scheidet aus Altersgründen als Schiedsrichter aus. Auch die Referees Patrick Ittrich, Tobias Welz und Frank Willenborg beenden ihre Karrieren. Für Ittrich war das 4:0 des 1. FC Union Berlin gegen den FC Augsburg der 94. und letzte Bundesliga-Einsatz. Der 47-Jährige weinte ebenfalls nach Abpfiff, bevor er beim Gang in die Kabine eine kurze La-Ola-Welle startete und Autogramme schrieb.

Bayern München - 1. FC Köln
Für Aytekin war das Spiel in München sein letzter Einsatz als Schiedsrichter
1. FC Union Berlin - FC Augsburg
Letzter Bundesliga-Einsatz: Patrick Ittrich beendet seine Schiedsrichter-Karriere.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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