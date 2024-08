Felix Uduokhai plant den nächsten Schritt in seiner Karriere. Er will den FC Augsburg verlassen. Sportdirektor Jurendic rechnet in den nächsten Tagen mit dem Vollzug.

Augsburg (dpa) - Abwehrspieler Felix Udokhai vom FC Augsburg steht unmittelbar vor einem Wechsel aus der Fußball-Bundesliga in die Türkei zu Besiktas Istanbul. Der 26-Jährige zählte beim Augsburger 2:2 gegen den SV Werder Bremen nicht zum Kader, weil er vom Verein für Gespräche mit einem anderen Club freigestellt worden war. «Ich gehe davon aus, dass der Transfer in den nächsten Tagen durch ist», sagte Sportdirektor Marinko Jurendic.

FCA-Trainer Jess Thorup sprach von einer Vereinbarung des Vereins mit dem Spieler, dass dieser an einem anderen Ort «den nächsten Schritt» in seiner Karriere machen wolle. «Er war letztes Jahr einer der Leistungsträger bei uns», sagte der Däne am Wochenende.

Uduokhai, der seit 2019 das FCA-Trikot trägt, könnte zunächst auf Leihbasis nach Istanbul wechseln, aber mit einer Kaufoption. Laut Medien sollen für den FCA insgesamt rund sieben Millionen Euro als Einnahmen möglich sein.

Noch keine Entscheidung bei Vargas

Das Transferfenster in der Bundesliga ist noch bis diesen Freitag offen. Womöglich wird auch der Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas den FCA noch verlassen. «Es gibt Interessenten, Entscheidungen gibt es keine. Es muss alles übereinstimmen für alle Beteiligten wie bei Felix (Uduokhai)», berichtete Jurendic. «Ruben hat noch ein Jahr Vertrag. Wir werden alles daran setzen, dass wir den Weg, den er gehen will, unterstützen.»