Das Debüt hat das Augsburger Talent Kücüksahin in der Bundesliga schon gefeiert. Jetzt könnte es langfristig weitere Erfolge geben.

Augsburg (dpa/lby) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg setzt große Hoffnungen in Mittelfeld-Talent Mahmut Kücüksahin. Der Verein stattete den 20-Jährigen laut Mitteilung mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr aus. Kücüksahin spielt seit der U14 für den FCA und hat in der vergangenen Saison beim Auswärtsspiel in Leverkusen sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

«Mahmut ist ein Potenzialspieler aus unserem NLZ, der mit seiner Spielintelligenz und Ballsicherheit überzeugt. Er hat sich nach seiner langwierigen Verletzung in der vergangenen Saison wieder zurückgekämpft und sich mit seinem ersten Bundesliga-Kurzeinsatz belohnt», sagte Sportdirektor Marinko Jurendic. «Wir sehen in ihm einen weiteren jungen FCA-Spieler, der den Sprung in die Bundesliga schaffen kann.»