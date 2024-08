Schon nach vier Minuten liegt Augsburg im Pokal zurück. Doch statt die nächste Pokal-Pleite zu kassieren, dreht der FCA das Spiel. Für Trainer Thorup ein wichtiges Zeichen.

Berlin (dpa) - Vom frühen Rückstand im Pokalspiel bei Viertligist Viktoria Berlin war Augsburg-Trainer Jess Thorup nicht begeistert. Die Reaktion der FCA-Profis darauf macht dem Dänen aber Mut für die kommenden Wochen. «Das war natürlich nicht der Beginn, den wir uns erhofft haben», sagte der 54-Jährige nach dem am Ende doch noch deutlichen 4:1 (1:1) des FC Augsburg beim Regionalligisten. «Aber meine Mannschaft ist von dieser Minute an zurückgekommen. Sie hat versucht weiterzuspielen mit Geduld und sich viele Chancen erarbeitet.»

Schon nach vier Minuten hatte Aidan Liu den Regionalligisten in Führung geschossen. Erinnerungen an einige Augsburger Pokal-Blamagen in den letzten Jahren wurden wach. Doch dieses Mal reagierten die Schwaben gelassen.

Bundesliga-Start gegen Werder

Der Umgang mit den Widerständen imponierte Thorup. «Das erste Ziel war weiterzukommen. Das zweite Ziel war, ein Pflichtspiel zu spielen, wo die Spieler das Gefühl kriegen: Okay, jetzt geht es los, jetzt spielen wir um etwas», sagte der Trainer. «Das hat meine Mannschaft echt gut gemacht, obwohl wir 1:0 hinten lagen. Und dieses Gefühl können wir hoffentlich bis zum nächsten Samstag mitnehmen zum Bundesliga-Start.» Am kommenden Samstag starten die Augsburger mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) in die Liga.