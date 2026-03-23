Borussia Dortmunds Felix Nmecha hat sich eine Knieverletzung zugezogen und fehlt mehrere Wochen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es bereits der zweite Ausfall im defensiven Mittelfeld.

Dortmund (dpa) - Nach Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern fällt auch Felix Nmecha von Borussia Dortmund für die Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz und Ghana aus. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich beim 3:2-Sieg des BVB am Samstag gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zu und wird den Dortmundern mehrere Wochen fehlen. Das teilte der BVB mit.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann bedeutet dies den Ausfall des bereits zweiten defensiven Mittelfeldspielers. Pavlovic hatte wegen eines Hüftproblems absagen müssen.