Bundesliga Angeschlagener Pavlovic muss vor Länderspielen pausieren

Julian Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Aleksandar Pavlovic (r) im WM-Jahr. (Archivbild)

Bayern-Profi Pavlovic ist ein Fixpunkt in der Planungen von Bundestrainer Nagelsmann für die Fußball-WM im Sommer. Vor den ersten Testpartien des Jahres plagen den 21-Jährigen Hüftbeschwerden.

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat vor den ersten Länderspielen im WM-Jahr eine Pause beim FC Bayern München einlegen müssen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler zählte beim Bundesliga-Heimspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin «wegen Hüftbeschwerden» nicht zum Kader, wie der Tabellenführer vor dem Anpfiff mitteilte.

Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt den 26 Spieler umfassenden DFB-Kader am Montag im fränkischen Stammquartier in Herzogenaurach. Wie er dann mit Pavlovic planen kann, blieb zunächst offen.

Die DFB-Auswahl tritt am kommenden Freitag zunächst in Basel gegen die Schweiz an. Der zweite WM-Test findet drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana statt. Der neunmalige Nationalspieler Pavlovic ist ein Startelf-Kandidat für die am 11. Juni beginnende WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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