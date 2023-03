Vor dem Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München hat Leverkusens Trainer Xabi Alonso Nationalspieler Joshua Kimmich gelobt.

München (dpa) - «Er hat sich sehr gut entwickelt. Seine Pässe sind besonders, seine Spielintelligenz ebenfalls. Es gefällt mir, wie er spielt. So, wie er sich gerade präsentiert, ist er ein super Spieler», sagte Alonso in einem Interview auf der Webseite des FC Bayern. Alonso empfängt mit Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr) den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

Der 41 Jahre alte Spanier spielte von 2014 bis 2017 für die Bayern. Mitspieler war damals schon Kimmich. «Als ich Joshua das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass er eine große Zukunft haben wird, allein aufgrund seiner Spielweise, seiner Persönlichkeit und seines Charakters», sagte Alonso.