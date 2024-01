Der SC Freiburg setzt weiter auf Defensivspieler Manuel Gulde. Der 32 Jahre alte Verteidiger, der seit 2016 für den SC spielt, hat seinen Vertrag beim Sport-Club verlängert. Das teilte der badische Fußball-Bundesligist mit, ohne Details über die Vertragslaufzeit bekannt zu geben.

Freiburg (dpa) - «Manuel ist eine Konstante in unserer Mannschaft und hat nicht zuletzt in den vergangenen Spielen gezeigt, dass auf ihn Verlass ist», sagte Vorstand Jochen Saier. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Freiburger auf die TSG 1899 Hoffenheim.