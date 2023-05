Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum geht mutig in die finale Phase des Abstiegskampfes in der Fußball-Bundesliga.

Bochum (dpa) - «Wir haben es selbst in der Hand und wollen diese Chance nutzen. Wir fahren nach Gladbach, um das Spiel zu gewinnen», sagte der Coach vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/sky). Vor dem 31. Spieltag rangieren die Bochumer auf Relegationsplatz 16 punktgleich mit dem Tabellen-15. VfB Stuttgart.

Viel Selbstvertrauen zieht Letsch sowohl aus dem 1:1 in der Vorwoche gegen den Titelaspiranten Borussia Dortmund und dem Sieg gegen Mönchengladbach in der Hinrunde (2:1). «Im Hinspiel haben wir es gut gemacht. Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, den wir von unserem Tor fernhalten müssen», meinte der VfL-Coach am Donnerstag. Ausfälle im Kader hat er keine zu beklagen: «Wir sind in der tollen Situation, dass wir alle Feldspieler und Torhüter im Training haben. Das ist in dieser Phase der Saison sicherlich außergewöhnlich.»