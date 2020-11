Zuzenhausen (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim darf an diesem Montag nach mehreren Coronafällen wieder das Mannschaftstraining aufnehmen.

„Wir sind dankbar, dass wir heute vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs bekommen haben“, sagte Sportchef Alexander Rosen in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten.

Nach wie vor ungeklärt sei, wie es zur Häufung der Fälle kam. Die Kraichgauer, die am Samstag gegen den VfB Stuttgart spielen sollen, hatten sich vergangene Woche in ein freiwillige Quarantäne begeben, nachdem insgesamt zwei Betreuer und sechs Spieler positiv getestet worden waren. Hoffenheim hatte am Wochenende vermeldet, dass es keine weiteren positiven Tests gab.

