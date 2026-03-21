Bundesliga Ärger in Wolfsburg: Polizei nimmt mehrere Bremer Fans fest

VfL Wolfsburg - Werder Bremen
Die Wolfsburger Polizei nahm vor dem Spiel mehrere Bremer Fans fest.

Vor dem Spiel in Wolfsburg kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Bremer Fans, Ordnern und Polizei. Es gibt mehrere Festnahmen und Kritik am Einsatz der Ordnungskräfte.

Wolfsburg (dpa) - Vor dem Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Fußball-Fans, Ordnern und der Polizei gekommen. Nach Angaben des VfL versuchten Bremer Anhänger, nicht genehmigte Fan-Utensilien in den Gästeblock zu schmuggeln. Als Ordner dies verhindert hätten, seien sie zum Teil tätlich angegriffen worden. Es kam zu mehreren Festnahmen, teilte die Wolfsburger Polizei auf dpa-Anfrage mit.

Die Beamten, die mit mehreren Mannschaftswagen anrückten, hatten zuvor mehrere Werder-Ultras am Betreten des Stadions gehindert. Die Fanhilfe beklagte in einer Stellungnahme ein völlig überzogenes und «aggressives Vorgehen» der Polizei.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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