Service & Konto

Natürlich finden wir es sehr schade, wenn Sie DIE RHEINPFALZ nicht weiter abonnieren möchten. Verträge können jederzeit mit einer Frist von sechs Wochen zum Quartalsende gekündigt werden, wenn sie bis zum 28.02.2022 abgeschlossen wurden. Für Verträge, die ab dem 01.03.2022 abgeschlossen wurden, gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat bzw. zum Ende des berechneten Bezugszeitraums. Zur Kündigung können Sie uns telefonisch oder postalisch kontaktieren. Weitere Informationen finden Sie hier: www.rheinpfalz.de/kuendigen und in unseren AGB's ab Punkt 4.5.

Hinweis für Plus-Abonnenten: Möchten Sie ein Plus-Abonnement kündigen, so ist dies nach dem Aktionszeitraum monatlich kündbar und endet dann zum Monatsletzten (unter Einhaltung der Kündigungsfrist). Die Kündigungsfrist beträgt 5 Werktage zum Monatsende und ist per E-Mail an webaboservice@rheinpfalz.de zu schicken. Wenn Sie Ihr über PayPal bezahltes Abonnement kündigen möchten, wenden Sie sich bitte an webaboservice@rheinpfalz.de. Die Kündigung des Billing Agreements in Ihrem PayPal-Konto ist nur eine Beendigung des Einzugsverfahrens über PayPal nicht des Abonnements.