Rund um die Ausbildung

DIE RHEINPFALZ – Wir leben Pfalz.

DIE RHEINPFALZ ist einer der größten regionalen Zeitungsverlage in Deutschland. Täglich nutzen rund 586.000 unserer Leser die Tageszeitung, um sich über das aktuelle Geschehen regional, bundes- als auch weltweit zu informieren.

Zudem erfahren unsere digitalen Kanäle, wie die RHEINPFALZ-APP mit der digitalen Vorabendausgabe, die Homepage und unsere Veröffentlichungen im Social-Media-Bereich immer größer werdende Beliebtheit. Das motiviert uns, unsere Print- und Onlineprodukte mit Blick auf unsere Kunden ständig weiterzuentwickeln und neue Produkte zu schaffen.

Mehr Informationen erhältst du über unsere Homepage und unsere Social-Media-Kanäle.

Ausbildung zum Medienkaufmann Digital und Print (m/w/d)

Bei uns im Verlag eignest du dir kaufmännische Kenntnisse an und arbeitest in den verschiedenen Verlagsbereichen mit, ob im Personalwesen, im Einkauf, im Marketing, im Anzeigen- und Vertriebsbereich und vielen mehr.

Die Ausbildung ist dual organisiert. Das bedeutet, dass sie in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Wirtschaft 1 in Ludwigshafen stattfindet. Gelernt wird in der Theoriephase in Form von Blockunterricht im Klassenverband. Am Ende jeder Blockphase sind Prüfungen in Form von Klassenarbeiten zu absolvieren.

Ausbildungsdauer: 2,5 Jahre

Voraussetzungen: Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife.

Weitere Infos zum Ausbildungsberuf findest du unter www.bbsw1-lu.de.

Duales Studium zum Bachelor of Arts (DH) (m/w/d)

Das duale Studium findet in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim statt. Dort nehmen die Studierenden im dreimonatigen Rhythmus an den Vorlesungsphasen teil. Am Ende jeder Theoriephase sind Prüfungen in Form von Klausuren in den einzelnen Fächern zu erbringen. Projektarbeiten, die ein Thema aus deiner Praxisphase beleuchten, bereiten dich auf deine Bachelorarbeit vor, die nach 3 Jahren am Ende des Studiums abzulegen ist.

Fachrichtung Industrie

Innerhalb der Abteilungen und Bereiche der RHEINPFALZ hast du die Möglichkeit, dir ein breites betriebswirtschaftliches Grundwissen sowie vertiefende Kenntnisse in speziellen betrieblichen Funktionsbereichen anzueignen. In den Praxisphasen wendest du daher dein erlerntes Wissen u.a. aus den Bereichen Marketing, Logistik, Rechnungswesen oder Personalwesen an.

Weitere Infos zum Studiengang findest du unter www.in.dhbw-mannheim.de.

Fachrichtung Digitale Medien

Durch das duale Studium bekommst du Einblicke in den gesamten Prozess von der Gestaltung über die Umsetzung bis hin zum Einsatz von digitalen Medien. In diesem Allrounder-Studiengang werden auch wirtschaftliche und rechtliche Aspekte berücksichtigt. Im Rahmen von Medienprojekten an der Dualen Hochschule sowie in den Praxisphasen bringst du deine theoretischen Kenntnisse und gesammelten Erfahrungen ein.

Weitere Infos zum Studiengang findest du unter www.dm.dhbw-mannheim.de.

Ausbildungsdauer: 3 Jahre

Voraussetzungen: Allgemeine Hochschulreife oder die der gewählten Studienrichtung entsprechende fachgebundene Hochschulreife.