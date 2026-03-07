Katlego Moanakoena führt Touristen rennend durch Johannesburg – durch dichten Verkehr und lebendige Viertel.

Von Jonathan Ponstingl

Die Wadenmuskulatur brennt, in der Nase meldet sich ein leichtes Kitzeln des Großstadtsmogs. Die Höhe macht sich auch bemerkbar. Es ist kurz nach sieben Uhr an einem Septembermorgen in Johannesburg, und Katlego Moanakoena gibt das Tempo vor. Über den Hügel von Park View hinaus aus dem schicken Rosebank, mit seinen hoch aufragenden Mauern und Sicherheitskameras, hinein ins trubelige Leben der südafrikanischen Metropole. Moanakoena, ein Südafrikaner Anfang 30, ist Lauf-Guide und lotst Touristen rennend durch den dichten Berufsverkehr.

Johannesburg. Das ist die Stadt, um die Touristen eher einen Bogen machen und heilfroh sind, wenn sie nach der Landung am Flughafen den urbanen Moloch hinter sich lassen können und sich auf den Weg in die Nationalparks machen. Ausgerechnet hier hat sich Moanakoena ein Unternehmen aufgebaut, um Touristen im Laufschritt seine Heimatstadt näherzubringen.

Der Laufsport boomt weltweit. Die großen Wettbewerbe der Majors-Serie mit den prestigeträchtigen Veranstaltungen in Berlin, New York und London sind Jahr für Jahr ausgebucht, einen Startplatz bekommt nur, wer Glück an der Lostrommel hat. Auch die kleineren Wettkämpfe erhalten kontinuierlich mehr Zulauf. Ambitionierte Freizeitläufer planen ihre Wettkämpfe lange im Voraus, fliegen nach Lissabon und Valencia, um an bekannten Straßenläufen teilzunehmen. Ein Marathon ist eine enorme Belastung für den Körper. Amateure wie Profis müssen sich monatelang darauf vorbereiten.

Der Ruf von Johannesburg lädt eigentlich nicht zum Laufen ein

Wer nicht gänzlich auf Urlaub verzichten möchte, bewegt sich früher oder später an der Konfliktlinie zwischen ehrgeizigem Trainingsplan und Familienurlaub. Unter dem Schlagwort Sightrunning bieten in zahlreichen Großstädten weltweit Sportler rennende Führungen durch ihre Heimatstädte an. Während man bei einem Urlaub am Gardasee noch seine Laufstrecke finden wird, ist es in unbekannten Großstädten, die nicht auf Fußgänger ausgelegt sind, ungleich schwieriger, eine geeignete Trainingsstrecke während eines temporären Aufenthalts zu finden. Genau dieser Problematik für ambitionierte Läufer haben sich Moanakoena und fünf weitere seiner Kollegen angenommen.

Ich habe Baleka Nathi gegründet, als ich selbst für einen Marathon trainiert habe“, erklärt Moanakoena am steilen Anstieg durch den wohlhabenden Vorort Westcliff. Während er in einem Hotel arbeitete, fiel ihm auf, dass viele Gäste gern laufen gehen würden. „Aufgrund des Rufes von Johannesburg und der mangelnden Vertrautheit mit der Strecke taten sie es aber nicht.“ Moanakoena begann selbst geführte Läufe anzubieten und bemerkte rasch, wie sehr die Besucher diese Erfahrung schätzten. Zum einen wegen des Sicherheitsgefühls, das den Läufern die Führung durch einen Einheimischen verschaffte. Aber auch wegen der neuen Perspektive, die sich den Touristen während dem Laufen bot.

Weiter Richtung Stadtzentrum wird einem bewusst, was der Johannesburger meint. Vorbei an der Wits University geht es nach Newtown. Der Gegenverkehr braust im Abstand von wenigen Zentimetern an den Läufern vorbei. Fußwege existieren in unregelmäßigem Rhythmus, gelegentlich unterbrochen von grellorangefarbenen Baustellenplakatierungen und Schlaglöchern. Moanakoena läuft ohnehin lieber auf der Straße. Die 21 Kilometer durch die verschiedenen Viertel von Downtown Johannesburg sind eine Mischung aus Trainingseinheit und Stadtführung. Sobald man die mondänen Viertel der Oberschicht verlässt, wandelt sich auch das Straßenbild.

Im Minutentakt zwischen Villenvierteln und verwahrlosten Blocks

Im Viertel Braamfontein ist es quirliger, die Stadt lebt und der Lauf über den Asphalt nimmt einem die Angst vor der Johannesburger Straße, die als gefährlich und besser nicht zu betreten gilt. Für einige Viertel hier stimmt dies sicherlich auch. Aber in Begleitung von Moanakoena eröffnet sich für die Teilnehmer die Faszination des wahren Johannesburger Lebens, noch dazu kombiniert mit einer intensiven Trainingseinheit.

Die Ambivalenz Johannesburgs ist während der zwei Stunden Lauftraining dennoch sichtbar. Innerhalb von Minuten wechseln sich die wohlhabenden Straßenzüge mit schicken Häusern ab mit verwahrlosten Blocks und graffitiüberzogenen Brückenpfeilern. Moanakoena baut diese Vielschichtigkeit der Kontraste bewusst in seine Touren ein. Auch privat engagiert er sich bei einer Organisation, die sich darauf konzentriert, die digitale Kluft in Südafrika zu überbrücken.

Immer wieder kreuzen andere morgendliche Läufer den Weg. Der globale Lauf-Hype macht auch vor Südafrika nicht halt, der Kapstadt-Marathon ist seit Kurzem ein offizieller Kandidat für die Majors Serie. Moanakoena allerdings trainiert, wie die meisten hier, auf den Comrades Marathon. Der 90-Kilometer-Lauf zwischen Durban und Pietermaritzburg gilt als der älteste Ultramarathon der Welt. „Ich würde sagen, fast jeder Südafrikaner kennt mindestens eine Person, die den Comrades gelaufen ist“, sagt Moanakoena.

Kurz hinter der Nelson Mandela Bridge ist der Wendepunkt erreicht, und entlang der Front des Museum Africa geht es zurück über den Constitution Hill. Moanakoena selbst hat ambitionierte Ziele. Auf dem Weg zurück durch den sanft schnurrenden Verkehr in Forest Hill träumt er davon, alle Marathon World Majors zu laufen. Im kommenden Jahr am liebsten Berlin. „Langfristig möchte ich auch noch mit über 80 Jahren gut laufen können. Für mich geht es vor allem um Langlebigkeit und Spaß. Ich konzentriere mich darauf, jeden Tag ein bisschen besser zu werden, anstatt einem bestimmten Ergebnis hinterherzujagen.“

An Sportlern ist für Moanakoena alles dabei

Wenn Moanakoena nicht die Laufschuhe schnürt, leitet er das stetig wachsende Unternehmen Baleka Nathi. Mit der Zeit sind weitere passionierte Johannesburger hinzugekommen, die ihre Heimatstadt den Touristen rennend zeigen wollen. Baleka Nathi bedeutet auf isiZulu in etwa „Lauf mit uns“. Und das nehmen die Besucher wörtlich. Die meisten Lauftouristen kommen aus Europa und Nordamerika und decken die unterschiedlichsten Fitnessstufen ab. „Von gelegentlichen Parkläufern bis hin zu Sportlern, die für einen Ironman oder Marathon trainieren, ist alles dabei“, sagt Moanakoena.

Nach 21 Kilometern über den Johannesburger Asphalt wirkt das künstliche Grün der Vorgärten in Rosebank wie eine Erlösung. Zwei Wochen Roadtrip durch Südafrika haben ihre Spuren hinterlassen, Muskeln und Gelenke müssen sich an die Belastung erst wieder gewöhnen, bevor sie bei den europäischen Straßenläufen zum Einsatz kommen. Umso willkommener sind Gelegenheiten wie jene in Johannesburg, die Stadt bei einer Trainingseinheit touristisch zu erkunden. Zwischen Training und Stadterlebnis entsteht so eine intensive Begegnung mit der südafrikanischen Metropole, die lange in Erinnerung bleibt.

Johannesburg

Anreise

Ab Stuttgart mit Lufthansa (www.lufthansa.de) über Frankfurt nach Johannesburg. Vor Ort geht es am besten mit dem Mietwagen. In der Innenstadt gilt das Künstlerviertel Maboneng als sicher.



Unterkunft

Gemütlich und sicher: Home Suite Hotels Rosebank, DZ/F ab 120 Euro, www.homesuitehotels.com/rosebank. Vornehm und geschmackvoll: Hyde Johannesburg Rosebank, DZ/F ab 181 Euro pro Nacht, https://hydehotels.com/johannesburg. Im Vorort Sandton im Landhaus Stil: Sandton Country Manor, DZ/F ab 84 Euro pro Nacht, www.sandtoncountrymanor.com.



Aktivitäten

Baleka Nathi bietet Sightrunning Touren unter anderem durch Downtown und Soweto an. Preise ab 55 Euro pro Person, www.runbalekanathi.com. Historisch tiefer eintauchen im Mandela House in Soweto (www.mandelahouse.com) für 9 Euro, geöffnet täglich 9–16.45 Uhr, oder im Apartheid Museum (www.apartheidmuseum.org) für 8,50 Euro, geöffnet mittwochs bis sonntags 9–17 Uhr.



Allgemein

South Africa Tourism,

www.southafrica.net.

Info

