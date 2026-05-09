Eine wenig bekannte Region Australiens lockt mit üppiger Natur, endlosen Stränden und gutem Wein. Ein echter Geheimtipp.

Von Martin Wein

Da fahren wir jetzt hoch!“ Sophie O’Shea schaut entspannt auf den Felsen am Ende der Wylie Bay, der sich jetzt direkt vor der Windschutzscheibe ihres hochtourigen Geländewagens erhebt. Die junge Mutter aus der Küstenstadt Esperance kennt die Reaktionen ihrer Gäste. Die reichen von Unglauben bis zu blankem Entsetzen, denn der Weg führt mit hoher Steigung über blanken Granit scheinbar himmelwärts.

O’Shea schaltet den Turbo an und dreht die Musik laut. Dann neigt sich das Fahrzeug in die Höhe und rumpelt bergan. „Hier lernen unsere Kids richtig Autofahren“, ruft sie. Zwölf Jahre lang hat O’Shea in einer Fabrik Fische ausgenommen, war danach DJ und hat den Shuttle-Bus zum Flughafen chauffiert. Das Leben sei aber zu kurz für Langeweile, findet sie. So wurde sie Offroad-Tourguide am Südwestzipfel Australiens. Warum den beschwerlichen Aufstieg wagen, wenn es doch dicke Profilreifen gibt?

Die Aussicht von oben auf die vorgelagerten Felsen an der Spitze einer Sandbank im türkisblauen südlichen Ozean entschädigt jedenfalls für jeden Schweißtropfen. Die Strände rund um Esperance und Cape Le Grand wie Blue Haven oder Twilight Beach gelten als die weißesten der Welt. Lucky Bay (glückliche Bucht) heißt einer nicht zufällig. Der Forschungsreisende Matthew Flinders hatte die Bucht mit einer Süßwasserquelle auf seiner ersten Umsegelung Australiens nach einem Sturm zufällig entdeckt. Heute gibt es dort im Nationalpark schattige Picknickplätze, Gasgrills und praktische Trockentoiletten. Sophie O’Shea bittet ihre Gäste hier zum Tee mit frischen Scones und Pastries. Sie liebt das Abenteuer. Ihr Mann dagegen sei wie ein Emu, erzählt sie, heimattreu und bodenständig und kümmere sich um die Kinder.

Bewahrung der indigenen Kultur

Für O’Shea und alle anderen Adrenalinjunkies ist Australiens Südwesten ein riesiger Abenteuerspielplatz, aber gleichzeitig auch eine exquisite Genussregion mit Weingütern und lokalen Brauereien und ein wahres Eldorado für Tierfreunde und Strandläufer. Für die abgelegene grüne Region südlich der Westküsten-Metropole Perth, ihrerseits eine der abgelegensten Großstädte weltweit, nehmen die meisten Touristen aus Europa sich angesichts der vielen anderen spannenden Ecken Australiens keine Zeit. Sie verpassen damit ein echtes Juwel des Kontinents. Nur Vorsicht vor Haien ist durchaus geboten. Nach dem Angriff eines „Great White“ auf einen Deutschen spreche man im Ort neuerdings von einem „German Breakfast“, erzählt O’Shea.

Bevor das Abenteuer losgehen kann, sollte man sich anmelden in der spirituellen Welt der traditionellen Bewohner. 90 Minuten südlich von Perth im sattgrünen Farmland am Harvey River übernehmen das Lesley Ugle und ihr Enkel Dakota von den lokalen Noongar-Aborigines. Seit 2023 versuchen die beiden, die Werte und das Wissen ihrer Kultur im Boola-Bidi-Kulturzentrum zu vermitteln und zu bewahren. Lesley Ugle reinigt die Füße ihrer Gäste mit einem belebenden Sud aus Eukalyptusblättern, der Rinde des Wüsten-Blutbaumes und Emu-Öl und reicht einen Tee aus Kräutern. Anschließend entfacht Dakota draußen in einem Metallkorb mit getrocknetem Känguru-Dung und Ästen vom Grasbaum ein Feuer. Den Rauch verteilt er mit einem Blätterbüschel in alle Richtungen. So sollen die Geister der belebten Welt von der Ankunft der Fremden erfahren. „Kaya“ heißt die Zeremonie, „Hallo“ in der hiesigen Sprache der Indigenen. „Ich kann die Weißen nicht verteufeln, weil sie vor 200 Jahren in unser Land gekommen sind“, sagt Lesley Ugle. „Aber sie haben die Zeichen des Willkommens nicht erkannt.“ Während die Aussöhnung mit den ursprünglichen Bewohnern vielerorts im Land wie eine politisch korrekte Phrase wirkt, lebt sie hier in Respekt und Wertschätzung auf. Zum Abschied gibt Dakota für die Camping-Tour einen trockenen Fladen aus Baumharz, mit dem man Feuer machen kann. Falls mal kein Feuerzeug zur Hand ist.

Zwischen Wein und Eukalyptus

Im mediterran-gemäßigten Klima des Südwestens hat sich der Weinanbau insbesondere in den Tälern von Swan und Margaret River in den letzten Jahrzehnten prächtig entwickelt. Große Güter wie Swings & Roundabouts, Fraser Gallop Estate oder Glenarty Road bieten zu ihrem Chardonnay, Shiraz und Pinot Noir hochwertige Gastronomie mit Gemüse und Obst aus eigener Herstellung. Auf den Wiesen grasen in der Dämmerung Hunderte Kängurus und bisweilen auch Emu-Familien. Zum Glück haben sich hinter der spektakulären Felsküste mit ihren beliebten Surfer-Stränden, weißen Leuchttürmen und den bislang 110 bekannten und tief verzweigten Tropfsteinhöhlen im Karstgestein auch noch Teile der alten Wälder erhalten, die einst die Region prägten. Im Leeuwin-Naturaliste National Park kurvt man auf einer einspurigen Rundstrecke zwischen 60 Meter hohen Karribäumen hindurch, den dritthöchsten Bäumen der Welt. Unter ihren lichten Kronen blühen im Frühjahr unzählige Wildblumen und die Luft ist erfüllt von Vogelstimmen. Im Valley of the Giants kommen Besucher den Baumriesen auf einem ausgedehnten Wipfelpfad über Hängebrücken und Stege bis in 40 Meter Höhe noch näher. „Red Tingle“ nennt man die hier heimischen seltenen Eukalypten. Einer von ihnen hat eine besondere Präsenz: Großmutter Tingle hat an ihrem riesigen Stamm in den letzten 400 Jahren scheinbar ein menschliches Runzelgesicht ausgebildet. Den ersten Bewohnern galt sie seit Generationen als Hüterin des Waldes. Die weißen Einwanderer sind mit der Natur später weniger umsichtig umgegangen.

Wale trauen sich wieder näher an die Küste

Auf einer Halbinsel gegenüber der charmanten Pionierstadt Albany ist die weltweit einzige Verarbeitungsanlage aus der Zeit des Walfangs als Industrie-Museum unverändert erhalten. Von 1949 bis zur Schließung 1978 ließ die Cheyne Beach Whaling Company hier exakt 14.878 Buckel- und Pottwale häuten, zerlegen und auskochen, bis ihr die explodierenden Ölpreise wirtschaftlich den Boden entzogen. Auf dem rustikalen Walfangschiff an der Pier klingen noch die alten Heldengeschichten nach. Von Ches Stubbs etwa, der sein Bein 1965 verlor, als sich das Tau der abgefeuerten Harpune darum wickelte. Nach dramatischer Bergung und zwei Monaten im Krankenhaus ging der Seebär mit Holzbein noch für zehn Jahre wieder an Bord, während sein Retter später mit dem Wasserflugzeug abstürzte.

Mittlerweile trauen sich Wale auf ihren jährlichen Wanderungen wieder nah an die Küste. Am Cave Point im einsamen Fitzgerald River Nationalpark zwischen Albany und Esperance spielt eine Südkaper-Mutter in der geschützten Bucht mit ihrem Kalb. Ihr schnaufender Atem ist bis zum Strand zu hören. 80 Tonnen Lebensfreude toben da im Wasser. 85 Jahre nach dem Ende der intensiven Jagd auf die neugierigen Südkaper soll es rund um die Antarktis wieder 7000 Exemplare geben. Rund um Albany haben die friedlichen Planktonfresser mittlerweile wieder eine sichere „Walheimat“ gefunden.

Südwestaustralien

Anreise

Singapore Airlines bietet die bequemste Umsteigeverbindung nach Perth. Flugzeit ab Frankfurt rund 20 Stunden www.singaporeair.com.



Unterkunft

The Adnate Perth ist ein künstlerisch gestaltetes City-Hotel mit Rooftop-Pool, DZ ab 103 Euro, www.all.accor.com/hotel/B455/index.en.shtml. Das Hilton Garden Inn Albany direkt am Hafen bietet einen tollen Ausblick, DZ ab 126 Euro, www.hilton.com.



Essen und Trinken

Shelter Brewing Co: Brauerei und cooles Restaurant am Strand, www.shelterbrewing.com.au. Swings & Roundabouts: gutes Essen und Spitzenweine, www.swings.com.au. Garrison Restaurant Albany: stilvoll speisen auf dem Mt. Clarance, www.garrison.net.au.



Aktivitäten

Boola Bidi Dreaming Centre & Tours bietet geführte Buschwanderungen und Willkommens-Zeremonien an, www.boolabidi.com.au. Valley of the Giants in Walpole mit 700 Meter langem Tree-Top-Walk (Deutsch: Baumwipfelpfad) und einem lehrreich beschilderten Rundweg am Boden, www.treetopwalk.com.au. Albany’s Historic Whaling Station, ein Freilichtmuseum mit originalem Walfangtrawler und kompletter Verarbeitungsanlage erinnert an die blutige Vergangenheit, ergänzt um kleinem Reptilienzoo, www.discoverybay.com.au.



Allgemein

Tourismusverband für Westaustralien, www.westernaustralia.com.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.