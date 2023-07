Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis 2027 sollen die Fließgewässer in Deutschland einen guten ökologischen Zustand haben. So will es eine EU-Richtlinie. Kurz gesagt: Die Natur soll sich wieder entfalten und Aal, Kampfläufer oder Sumpfdotterblume sollen neuen Lebensraum finden. Stand heute ist aber klar: Das Brüsseler Ziel wird hierzulande verfehlt werden.

Deutschlands Flüsse sind in einem schlimmen Zustand. Noch vor gut dreißig Jahren hätten viele bei diesem Satz zustimmend genickt. In den Köpfen die Bilder vom Sandoz-Chemieunfall,