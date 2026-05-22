Der Aufstieg der SV Elversberg wirkt absurd. Für den Fußball sind solche Geschichten aber ein Gewinn. Auch der 1. FC Kaiserslautern darf neidisch ins Saarland schielen.

Während die Fans der SV Elversberg den Rasen stürmen und die Spieler Bier verspritzen, bleibt ihr Trainer ganz nüchtern. Natürlich stehe er für Interviews zur Verfügung, sagt Vincent Wagner. Nicht, weil es das strenge Protokoll des Profifußballs erfordert. Sondern, weil er eine Botschaft hat.

„Es wird nicht leichter nächstes Jahr. Aber das ist nicht schlimm“, sagt Wagner, 40 Jahre alt, und vergleicht den Aufstieg seiner Mannschaft mit der Mondlandung. Und die Aufgabe, als SVE in der Bundesliga zu bestehen, sei nicht weniger als „die Reise zum Mars“. Beides hat noch niemand geschafft. Der Coach würde diese Mission am liebsten mit seiner aktuellen Mannschaft bestreiten. Wagner will seinen Aufstiegshelden das Vertrauen schenken – oder hofft, dass sein Team nicht zum Selbstbedienungsladen der Konkurrenten wird.

Mehr zum Thema

Die SV Elversberg ab kommender Saison als 59. Klub in der Bundesliga, manch einer wird sich beim Gedanken daran noch immer kneifen müssen. Die meisten aber erkennen die großartige und bewundernswerte Leistung einfach an. Diejenigen jedoch, die den deutschen Fußball als Produkt sehen, dürften ob des Elversberger Erfolgs stöhnen. Denn in der 13.000-Einwohner-Gemeinde Spiesen-Elversberg, dem kleinsten Standort der Bundesliga-Geschichte, lässt sich nicht viel vermarkten: Durch das Mini-Stadion wird der Zuschauerschnitt der Bundesliga gedrückt, im Ort gibt es keinen Bahnhof, aber gleich zwei Aral-Tankstellen direkt an der Arena.

Nur drei Top-Spiele am Samstagabend – alle auswärts

Gut möglich, dass die Entscheider der Deutschen Fußball-Liga es lieber gesehen hätten, wenn neben Schalke 04 der 1. FC Kaiserslautern aufgestiegen wäre, Hertha BSC oder Hannover 96. Klubs mit Tradition und Strahlkraft. Dass Bilder oft wichtiger zu sein scheinen als sportliche Attraktivität, zeigt auch der Spielplan: Nur dreimal lief Elversberg in der vergangenen Saison am Samstagabend auf — jedes Mal auswärts, in stimmungsvollen Stadien, auf dem Betzenberg, in Darmstadt, in Dresden. An der Kaiserlinde war der TV-Tross um 20.30 Uhr nicht zu Gast. Die beste Offensive der Runde stellten die Saarländer trotzdem.

Elversberg ist nicht das erste Beispiel eines Provinzvereins, der es in die höchste Spielklasse schafft, weil er einiges anders macht als die vermeintlich Etablierten – und vieles besser als sie. Kiel, Paderborn, Heidenheim oder Freiburg, das Paradebeispiel eines Klubs, der sich gegen die Zwänge des Profifußballs wehrt. In einer Branche, in der längst das Geld regiert, ist es doch möglich, durch cleveres Scouting, schlanke Strukturen und kluge Entscheidungen Erfolge zu feiern. Für den Fußball ist das ein gutes Signal – und eines, aus dem sich Kapital schlagen ließe: In Deutschland funktionieren die „Großen“ und die „Kleinen“.

Die positive Hydra von der Saar

In Elversberg ist eine Art Hydra von der Saar entstanden – ein Ungeheuer ohne tödliche Absicht. Egal, wen der Klub verliert – Erfolgstrainer, Top-Stürmer, Kaderplaner – es wächst sofort neue Qualität nach. Weil die Neuen zur Idee passen müssen – und sie dem Klub keine neuen Philosophien aufpfropfen. Weil langfristige Entwicklung wichtiger ist als kurzfristiger Erfolg – und der Coach nicht direkt in der Kritik steht, wenn mal ein paar Spiele daneben gehen. So wie bei all jenen Klubs, wo Wunsch und Wirklichkeit auseinanderdriften. Auch der FCK kann neidisch ins Saarland schielen.

Ja, die SV Elversberg hat in Pharmaunternehmer Frank Holzer einen potenten Geldgeber. Der Klub hatte dennoch den viertkleinsten Personaletat der Zweiten Liga. Der Erfolg der SVE ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das Fußballsystem die Erfolge seiner versteckten Champions bislang nicht zu nutzen weiß.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.