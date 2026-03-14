Warum kleine Abenteuer draußen Kinder prägen, wie Väter dabei oft in eine besondere Rolle rutschen – und weshalb Nähe, Mut und Fürsorge keine Frage des Geschlechts sind.

Letztens erzählte ich in der Kita, dass unsere Tochter und ich vergangene Nacht im Zelt geschlafen haben. Eine Erzieherin fragte: „Ein Zelt im Haus?“ Ich: „Im Garten.“ Die Erzieherin: „Was für ein Abenteuer!“ Ich dachte: Na ja, im Garten zu schlafen ist jetzt nicht so das Abenteuer. Aber gut. Wenn die Erzieherin das sagt, ist das höchstrichterlich ein Abenteuer. Unsere Tochter ist ja schließlich auch erst drei Jahre alt. Sie liebt das Zelten, was wir im vergangenen Sommer fünf, sechs Mal gemacht haben. Auch bei starkem Regen, als ich mitten in der Nacht an Abbruch dachte. Doch sie schlief derweil seelenruhig.

Das Zelten macht aus, dass man sich nicht so sicher wie drinnen fühlt. Jederzeit könnte jemand hereinkommen oder das Zelt flachlegen. Geräusche nimmt man unmittelbarer wahr: das Zirpen der Grillen, Flugzeuge im Landeanflug, Igel, die im Gebüsch rascheln. Ich schlafe deshalb unruhiger. Auch weil ich immer wieder kontrollierend zu unserer Tochter herüberschaue. Wenn morgens dann die Helligkeit durch die Zeltplane schimmert, freue ich mich, die Nacht geschafft zu haben.

Autositze umklappen, Matratze, Zahnbürste, Schlafanzug – fertig

Auch Stephan Schlageter setzt mit seinem Kind auf Abenteuer. Der 43-Jährige übernachtet mit seinem Sohn Sion immer wieder draußen. Früher im Zelt im Garten, heute im alten Mercedes-Bus am Waldrand. Für den Vater sind die einfachen Dinge die Abenteuer: im Wald Holz sammeln, ein Feuer machen, Stockbrot knabbern. Kürzlich lief Stephan Schlageter mit seiner Frau, dem neunjährigen Sohn und zwei befreundeten Kindern zu einer Plattform am Rheinufer, auf der es Steinbänke und eine Feuerstelle gibt. Erst hingen die Kinder nur am Handy und wollten wieder nach Hause. Die Stimmung verbesserte sich, als sie im Wald Feuerholz sammelten. „Sie haben den ganzen Wald angeschleppt“, sagt Stephan Schlageter im Videogespräch. Die Familie machte ein Feuer und aß Stockbrot. „Es war spannend, zu sehen, wie begeistert die Kinder auf einmal waren. Am Ende haben sie gefragt, ob es noch mehr Stockbrot gibt.“

Ein anderes Mal, als Stephan Schlageter mit seinem Sohn im Zelt schlief, klebten morgens dreißig Nacktschnecken darauf. „Das hat geglitzert, sowas habe ich noch nie gesehen“, sagt er. Auch zwei Füchse hat der Vater mal beobachtet. Die seien gar nicht so schreckhaft. Er meint: „Wir brauchen keinen Europapark, keine Trampolinhalle, keine Animation. Einfach Autositze umklappen, Matratze, Zahnbürste und Schlafanzug rein – losfahren.“ Kindergeburtstagsfeiern seien häufig aufgebauscht, die Trampolinhalle müsse es mindestens sein.

Etwa zehn Mal im Jahr übernachtet Stephan Schlageter, den alle nur „Schlagi“ nennen, mit seinem Sohn draußen. Er fährt dafür nicht weit weg, sondern sucht schöne Plätze in der Nähe seines Wohnorts Grenzach-Wyhlen an der Grenze zur Schweiz. Am liebsten Orte ohne Mobilfunkempfang. „Das Handy nimmt man dann immer seltener in die Hand.“

Allen Fortschritten zum Trotz, gelten Väter in der Gesellschaft oft noch als Ernährer der Familie. Die meisten arbeiten in Vollzeit und haben nur am Wochenende so richtig Zeit für ihre Kinder. 68 Prozent der erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit, sie bringen und holen in der Regel die Kinder aus dem Kindergarten ab, helfen bei den Hausaufgaben und kümmern sich oft auch um die emotionale Fürsorge. Väter wiederum stehen in vielen Fällen für das „Rough Play“, das Raufen – sowie für Action und Abenteuer. Das können Fahrrad-Touren sein, klettern, in den Wald hineinlaufen und irgendwie wieder herausfinden. Der Vater war doch schon immer der Abenteurer, oder etwa nicht?

Mama ist der Star – die liebevollere

Ich jedenfalls setze bewusst darauf, häufig mit unserer Tochter raus zu gehen, unbekannte Wege zu laufen und Abenteuer zu erleben. Das stärkt unsere Bindung, meine ich zumindest. Meine Frau geht mit unserer Tochter auch oft nach draußen, meistens auf Spielplätze oder zu den Ziegen. Sie trägt unsere Tochter jedoch nicht im Kindertragerucksack, der Kraxe, herum, schläft nicht mit ihr im Zelt und beim Klettern hält sie stets die Hand drunter (was Väter natürlich nie machen würden). Meine Frau und ich teilen uns die Betreuung zur Hälfte auf, genauso wie die Arbeit im Haushalt. Dennoch ist Mama bei uns der Star, die liebevollere.

Wenn ich aber mit unserer Tochter einen Ausflug machen möchte und die Kraxe aus dem Keller hole, sie mit Wasserflaschen und Brotdosen befülle, freut sie sich und will sofort einsteigen. Abenteuer mit Papa heißt das in vielen Fällen. Immer wieder machen wir Ganztageswanderungen bei uns im Schwarzwald – nur wir zwei. Und meistens steil bergan: zur Höfener Hütte, zum Hinterwaldkopf, zum Schauinsland, zum Rappeneck, über einen Barfußpfad. Letztens sind wir von unserem Wohnort (400 Meter Höhe) bis hinauf zum Feldberg, dem höchsten Berg in Baden-Württemberg (1493 Meter), gelaufen. Siebzehn Kilometer, was für eine Tour! Dabei mussten wir zwei Gehege mit freilaufenden Rindern durchqueren. Kategorie Mega-Abenteuer.

Ob im Garten oder auf langen Wanderungen im Schwarzwald – unser Autor ist gerne mit seiner Tochter in der Natur unterwegs. Gemeinsame Abenteuer an der frischen Luft sind aber keine Frage der Geschlechterrollen. Foto: Philipp Schulte

Auch Stephan Schlageter kommt bei Ausflügen mit seinem Sohn immer wieder in Kontakt mit Tieren. Weil er Inhaber eines Fahrradgeschäfts ist, hat er weniger Zeit für seinen Sohn als seine Frau Nicole, die in Teilzeit und teils im Homeoffice arbeitet. Die wenige Zeit will Stephan Schlageter so effektiv wie möglich nutzen, etwa mit Übernachtungen im Freien. „Das ist auch für mich ein Ausgleich“, sagt er. Und die Ausflüge stärkten die Bindung zu seinem Sohn. Der fordere nicht viel ein, außer vielleicht Fußball spielen zu gehen. Der Vater sei derjenige, der sagt: Hey, lass uns das und das machen.

Vor zwei Jahren tourten Vater und Sohn drei Wochen lang mit dem Wohnmobil durch Frankreich. Stephan Schlageter dachte, dass sie sich die „Köpfe einschlagen“. Aber es lief gut. Nur zu zweit unterwegs zu sein, sei häufig besser, da dann nur zwei mit dem Programm einverstanden sein müssten. „Es flutscht einfach besser.“ Zu dritt übernachtet die Familie dreimal im Jahr auf einer kleinen Schwarzwald-Berghütte mit Außendusche. „Da sind wir ganz abgeschottet, das ist Natur pur, nur wir drei, auf uns fokussiert. Das ist das größte Abenteuer, wenn es keine Außeneinwirkung gibt.“ Also kein Fernseher, selbst auf Ideen kommen, sich fragen: Was machen wir jetzt? Zum Beispiel die anderen mit Bällen oder Wasserkanonen abschießen.

Björn Süfke glaubt nicht, dass Väter eine natürliche Begabung haben, den Abenteurer zu geben. Er ist Buchautor, Psychologe und Männerberater und unternimmt selbst keine Abenteuer mit seinen drei Kindern. Außer, wenn der 53-Jährige mit ihnen zu Arminia Bielefeld ins Fußballstadion geht. „Das ist immer ein Abenteuer“, sagt er. „Meine Frau ist deutlich abenteuerlustiger als ich. Ich bin eher der ängstliche Typ, habe sogar Gitter an der Treppe angebracht und so.“

„Warum muss ein Psychologe erklären, dass Väter wichtig für die Kinder sind?“

Was Süfke damit sagen will: Mütter können genauso wie Väter Abenteuer erleben. Ebenso wenig obliege es nur Frauen, fürsorglich, einfühlsam und weniger streng zu sein. Es gebe – vom Stillen abgesehen – keine biologischen Vorteile bei der Beziehungsfähigkeit; und damit keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, was die Betreuungskompetenz angehe. Damit will Björn Süfke diesen Artikel nicht kaputtmachen, beteuert er. Es sei schon so, dass die Merkmale „Rough-Play“ und „Abenteuer“ Vätern zugeschrieben würden. Nur eben von der Gesellschaft. „Frauen leben eher das Fürsorgliche, Liebevolle. Weil sie so sein sollen als Mütter.“

Väter hätten eine gegenteilige Arbeitsplatzbeschreibung: Sie sind zuständig für das Draußen-in-der-Welt-sein, Grenzen aufzeigen, Strafen durchführen. Das seien jedoch keine gottgegebenen Stärken, sondern sei vielmehr „Konsequenz der Geschlechterrollen-Zuschreibung“. Eine Zuschreibung, die in die Irre führe, keinen Mehrwert schaffe, sondern eher eine Beschränkung für Väter und Mütter sei.

Wenn Björn Süfke gefragt wird, ob er einen Vortrag mit dem Titel „Die psychologische Bedeutung des Vaters für die Kinder“ hält, erfüllt er diesen Auftrag nicht. „Das finde ich väterdiskriminierend. Warum muss ein Psychologe her und erklären, dass Väter wichtig für die Kinder sind? Sie sind fünfzig Prozent der Gesamtelternschaft, keine Minderheit.“ Süfke greift das Vorurteil zu Beginn eines Vortrags auf, um es deutlich zu machen. Wenn man eine Selbstverständlichkeit noch begründen müsse, akzeptiere man eine Position „im Abseits“. Und doch zeigt Süfke Verständnis, dass Väter sich Nischen, etwa als Abenteurer, suchten. Das sei wie im Job: „Wenn man neu ist, arbeitet man gerne in Feldern, die man gut beherrscht. Aber besondere Stärken des Vaters hervorzuheben, sehe ich kritisch.“

Allein mit der Tochter in den Urlaub

Ein Abenteuer definiert jeder für sich selbst. Das kann schon sein, einfach nach draußen zu gehen, andere Straßen entlang zu laufen oder an irgendeinen Ort (den Waldrand, den unbekannten Spielplatz) zu fahren und sich treiben zu lassen.

Bald steht für mich ein weiteres Abenteuer mit unserer Tochter an. Wir fliegen für eine Woche nach Mallorca, nur wir zwei. Das Abenteuer liegt für mich diesmal nicht darin, in der Natur zurechtzukommen, sondern darin, zu erleben, wie unserer Tochter der Urlaub gefallen wird, ob sie mitzieht. Als ich im Reisebüro gebucht habe, ging der Mitarbeiter davon aus, dass ich von meiner Frau getrennt bin. Scheint ungewöhnlich zu sein, als Vater allein mit einem Kleinkind zu verreisen.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.