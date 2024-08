Der Klimawandel verändert die Landwirtschaft. Im Weinbau könnte die Zeit der „Piwis“ kommen, also der pilzwiderstandsfähigen Sorten.

Neben Honigmelonen wachsen in der Pfalz Feigen und Zitronen, in der Oberrheinebene Sojabohnen – so könnte der Bericht einer Zeitreise in das Jahr 2050 aussehen. Aber was ist mit unserem Riesling? Traditionelle Rebsorten durch die Temperaturzonen zu schieben, ginge am Problem des Weinbaus vorbei, das seit 150 Jahren besteht und durch den Klimawandel neue Aufmerksamkeit erhält. Damals fiel nicht nur die Reblaus in Europa ein, auch die Pilzinfektionen Echter und Falscher Mehltau kamen über den Atlantik zu uns. Seitdem müssen Winzer um ihre Ernte kämpfen, machen sich Gedanken über widerstandsfähigere Rebsorten. „Piwis“ sind Hoffnungsträger: neugezüchtete Sorten, die über natürliche Abwehrkräfte gegen Pilze verfügen, Fäulnis und Klimastress trotzen. Züchtungen sind Generationenprojekte. Sie entstehen im Weinberg, etwa auf dem Geilweilerhof in der Pfalz, der zum Julius-Kühn-Institut für Kulturpflanzen gehört. Erste erfolgreiche „Piwis“ sind „Regent“ und „Cabernet Blanc“. Sie haben eine hervorragende Klima- und Umweltbilanz und verdienen eine Chance.