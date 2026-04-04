Der 1. FSV Mainz 05 baut seine Erfolgsserie aus und gewinnt 2:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Doppelpacker Phillip Tietz feiert das Siegtor auf ungewöhnliche Art.

So langsam aber sicher kann der 1. FSV Mainz auch die nächste Bundesliga-Saison planen. Der 2:1-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim war schon das sechste Spiel ohne Niederlage in der Liga. Die Mainzer kletterten vor den Sonntagsspielen mit nun 33 Zählern sogar auf den neunten Platz. Sie haben jetzt bereits zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellen-17., den VfL Wolfsburg. Vor Weihnachten hatte das Team nur acht Pünktchen ...

Trainer Urs Fischer will noch nicht von der Rettung sprechen, klar, erst wenn rechnerisch kein Ungemach mehr droht. „Fußball kann manchmal brutal sein, es kann so schnell drehen. Wir hatten zuletzt auch das nötige Spielglück“, sagte der Coach. Er dachte da bestimmt an den Pfostenschuss von Wouter Burger drei Minuten nach dem Tor zum 2:1. „Das war ein Riesenschritt“, betonte Sportdirektor Niko Bungert.

Die Leichtigkeit verloren

Die Partie unterstrich die Trends. Bei Mainz 05 läuft es, Hoffenheim tut sich seit Ende Februar schwer. Im Kampf um einen Platz für die Champions League machte Konkurrent RB Leipzig Boden gut. Von den vergangenen sechs Spielen gewann die TSG 1899 nur eines. „Wir tun gut daran, dieses Wort Champions League wegzulassen und uns unsere Leichtigkeit zurückzuholen“, befand TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker.

Die lange so überzeugend auftrumpfende Mannschaft schwächelt. „Energie war ja da. Wir sind super nach vorne gekommen, hatten ein super Pressing. Uns fehlt gerade dieses Quäntchen, es fehlen ein, zwei Prozent“, sagte Nationaltorhüter Oliver Baumann.

Mainz lässt sich nicht aus dem Takt bringen

Mann des Tages bei den „Nullfünfern“ war Mittelstürmer Phillip Tietz. Der Angreifer erzielte beide Tore für die Rheinhessen. In der 13. Minute gelang ihm ein Kopfballtreffer zur 1:0-Führung. Das 1:1 durch Fisnik Asllani brachte die Mainzer nicht aus dem Takt, sie blieben ruhig, lauerten auf die nächste Chance – und in der 79. Minute war es soweit: Oliver Baumann parierte Tietz’ Kopfball, doch den Abpraller brachte der Stürmer im Tor der Hoffenheimer unter.

„Ich hatte eine Leidenszeit, die nicht spurlos an mir vorbeiging. Ich möchte mich an Toren messen lassen, dafür werde ich letztendlich bezahlt. Deswegen ist es umso schöner heute, dass ich zwei Tore erzielen konnte, so dass hoffentlich mein Selbstvertrauen wieder wächst. Der Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund, ich konnte ihr helfen“, erklärte Tietz.

Motto: Tore schießen ist gar nicht so schwer

Anfang Januar, als die Mainzer in der Bredouille steckten, holte ihn der Klub vom FC Augsburg. Ein kluger Schachzug. Tietz feierte sein zweites Tor, indem er aus einem Stutzen eine Zeichnung seiner kleinen Tochter holte. Motivation aus der Familie, gemäß dem Motto: Papa, Tore schießen ist doch gar nicht so schwer. Es funktionierte offensichtlich.

Ganz sicher geholfen hat dem 28-Jährigen am Freitag auch ein Gespräch mit Urs Fischer. Was gab ihm der Trainer mit auf den Weg? „Ich habe ihm gesagt, dass er klar in seinem Spiel bleiben soll, das machen sollen, was ihn auszeichnet. Das hat er gemacht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich das Ganze wieder dreht“, erläuterte Fischer.

Zugabe Europa

15 Bundesliga-Spiele bestritten die Mainzer mit dem Nachfolger von Bo Henriksen, holten 27 Punkte. Am Donnerstag steht das Conference-League-Viertelfinale gegen RC Straßburg an. Eine nette Zugabe, der Fokus liegt vor allem auf dem Klassenverbleib. „Wer rechnen kann, sieht, dass wir noch nicht gesichert sind, es sind noch sechs Spiele“, sagte Torhüter Daniel Batz.

Gehen wir mal davon aus: Den einen oder anderen Punkt werden die formstarken Mainzer noch holen.

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