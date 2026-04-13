Als Jugendliche träumte Zaynab in Afghanistan von einer Karriere als Profifußballerin. Als die Taliban die Macht ergriffen, blieb nur die Flucht.

Zaynab ist Anfang 20, als ihre Welt zusammenbricht. Frauen sind in ihrem Heimatland Afghanistan auch damals, fünf Jahre vor der Machtergreifung der Taliban, weit entfernt von einer echten Gleichberechtigung. Über Bildungschancen und Lebensweg von Mädchen bestimmt häufig die Familie, häusliche Gewalt ist in vielen Ehen Alltag. Doch in Städten wie Kabul und Herat, wo Zaynab aufwächst, herrscht zu dieser Zeit ein offeneres Klima. Als Lehrerinnen, Ärztinnen oder in Verwaltung und Armee: Frauen sind Teil des öffentlichen Lebens.

Auch Zaynab, die seit Kurzem in Ludwigshafen wohnt, hat 2017 gerade ihr Studium an der Universität für Wirtschaftswissenschaften begonnen. Die junge Frau, die als zweitältestes Kind mit ihrer jüngeren Schwester Maryam und drei Brüdern aufwächst, hat Glück. Ihre Eltern sind liberal, fördern alle ihre Kinder, unabhängig vom Geschlecht. Die Mädchen fahren Fahrrad, lernen auch Autofahren. Selbst Sport können sie wie ihre Brüder treiben. „Für uns war es ein Stück weit normal, diese Freiheiten zu haben“, sagt die heute Anfang 30-Jährige im Rückblick.

Offene Anfeindungen

Doch nicht alle in der Verwandtschaft sehen den modernen Lebenswandel von Zaynab und Maryam gerne. Ihre Eltern müssen Kritik und Vorwürfe ertragen. Als sie den Töchtern 2014 erlauben, in einer neu gegründeten Frauenmannschaft Fußball zu spielen, wird daraus offene Anfeindung. Doch die Schwestern brennen für diesen Sport. Sie trainieren hart, feiern mit dem Team von Herat bald erste sportliche Erfolge. Zaynab träumt von einer Profikarriere. „Fußball war mein Leben“, sagt sie.

Hochzeit als Wendepunkt

Dieses Leben endet jäh, als Zaynab 2017 heiratet. Wenige Wochen nach der Hochzeit zeigt der vermeintlich zugewandte Mann sein wahres Gesicht. Die neue Gattin soll bei der Erstfrau und deren Kindern bleiben und den Haushalt führen. Autofahren, Studium, mit Freunden und Familie telefonieren: All das untersagt er. Als er ihr den Fußball nimmt, bricht Zaynabs Welt zusammen. „Es hat sich angefühlt, als sei mein Leben beendet“, sagt sie. Noch neun Jahre später ist der Schmerz an ihrem Blick ablesbar.

Sport zu treiben, ist für Frauen und Mädchen in Afghanistan auch zu dieser Zeit nicht selbstverständlich. Schon Jahre vor der Machtergreifung der Taliban im August 2021 müssen Sportlerinnen aus Furcht vor ultrakonservativen Islamisten heimlich trainieren, erzählt Stefano Liberti am Telefon. Der italienische Journalist und Dokumentarfilmautor hat die Frauenfußballmannschaft von Zaynab und Maryam gemeinsam mit Kameramann und Fotograf Mario Poeta jahrelang begleitet. Entstanden ist so ein berührender Dokumentarfilm, der vergangenes Jahr bei einem Festival in Bologna Premiere hatte.

In Sicherheit: Am Flughafen in Rom treffen Zaynab (Mitte) und Maryam (rechts) die Filmemacher Stefano Liberti und Mario Poeta. Foto: M. Poeta

„Escape for a Goal“ erzählt von der Fußballleidenschaft der Schwestern Zaynab und Maryam – und von ihrer Flucht vor dem Talibanregime. „Es ist mir wichtig, meine Geschichte zu erzählen“, sagt Zaynab mit fester Stimme, während eine Freundin das Gespräch ins Deutsche übersetzt. Auch sie ist vor den Taliban geflohen. Beide wissen: Ihr Schicksal steht für das vieler Frauen aus Afghanistan.

Die italienischen Filmemacher lernen das Fußballteam 2016 per Zufall kennen. „Die Mädchen hatten nicht einmal richtige Fußballschuhe, trainiert haben sie früh morgens um 5 Uhr“, erinnert Liberti sich im Gespräch mit dieser Zeitung. Tagsüber war das Stadion von Herat, der zweitgrößten Stadt des Landes, den Männern vorbehalten. Mit Kopftuch, in langen Hosen und Shirts wäre es für die Spielerinnen sowieso viel zu heiß gewesen.

Stefano Liberti ist beeindruckt von der Spielfreude, dem Mut und der Willensstärke der Schülerinnen und ihres Trainers Najibullah, die sich der massiven Ablehnung durch die örtlichen Taliban widersetzen. Was das im Alltag heißt, wird im Film deutlich. „Wenn ich mich morgens von meinen Kindern verabschiede, weiß ich nicht, ob ich sie am Abend wiedersehen werde“, sagt der Coach unter Tränen. Er berichtet von anonymen Morddrohungen am Telefon und offener Anfeindung auf der Straße. „Ich mache weiter, weil mir die Mädchen und ihre Familien vertrauen“, sagt Najibullah. 20 Jahre lang hat er Männer trainiert, bevor er – nach anfänglichem Zögern – das Frauenteam übernimmt.

Liberti und Poeta kehren 2017 nach Afghanistan zurück. Ein erster, kürzerer Dokumentarfilm über den „Herat Football Club“ entsteht. Das Team spielt mittlerweile in der afghanischen Liga, dank eines Sponsors haben die Jugendlichen nun eine ordentliche Ausrüstung. Der italienische Filmemacher bleibt in Kontakt mit den Fußballerinnen und ihrem Trainer. Kurz vor dem politischen Umsturz gewinnt die Frauenelf 2020 die Landesmeisterschaft. Einige der Spielerinnen machen sich gar Hoffungen auf einen Platz in der Nationalmannschaft.

Das jähe Ende aller Träume

Zaynab ist nach dem Verbot des zunehmend gewalttätigen Ehemannes schon länger nicht mehr dabei, Schwester Maryam kann mit den Teamkolleginnen weiter trainieren. Doch damit ist im Sommer 2021 Schluss. Mit der Machtübernahme der Taliban sind Mädchen und Frauen vom Sport – wie vom gesamten öffentlichen Leben – komplett ausgeschlossen. Einst erfolgreiche Athletinnen sind Repressionen ausgesetzt, müssen sich verstecken. Viele fliehen.

Im Exil müssen die Profifußballerinnen der ehemaligen afghanischen Frauennationalmannschaft jahrelang um ihre Anerkennung kämpfen. Der Weltfußballverband Fifa verweigert ihnen eine Teilnahme an internationalen Turnieren. Er beruft sich auf seine Statuten, die vorschreiben, dass der nationale Verband – längst in Hand der Taliban – zunächst die Mannschaft anerkennen müsse. Nicht zuletzt dank der Beharrlichkeit der Afghaninnen lenkt die Fifa 2025 schließlich ein. Das inoffizielle Flüchtlingsteam „Afghan Women United“ darf im Oktober 2025 erstmals beim Freundschaftsturnier „Fifa Unites: Women’s Series“ in Marokko antreten. Trainiert wird das Team von der ehemaligen schottischen Nationalspielerin Pauline Hamill. 14 der Spielerinnen von „Afghan Women United“ leben in Australien, fünf in Großbritannien und je zwei in Portugal und Italien.

Geglückte Flucht – aber nicht für alle

Auch Zaynabs Schwester Maryam und zwei weiteren Spielerinnen aus Herat gelingt es dank der Vermittlung des Filmemachers Liberti, im Sommer 2021 mit dem letzten Evakuierungsflug nach Italien auszureisen. Trainer Najibullah flieht ebenfalls.

Zaynab hat weniger Glück. Ihr gewalttätiger Ehemann, der sich inzwischen den Taliban angeschlossen hat, spürt sie und die kleine Tochter am Flughafen in Kabul auf. Er bedroht Zaynabs Familie. Hals über Kopf verlassen sie die Heimatstadt, um sich monatelang in Kabul zu verstecken. In einer brandgefährlichen Nacht- und Nebelaktion schleusen Liberti und Poeta die junge Frau schließlich Ende 2022 über Pakistan nach Rom. Endlich ist sie in Sicherheit.

All das schildert „Escape for a Goal“. Im Mai soll der Film in Innsbruck gezeigt werden, Verhandlungen über Aufführungstermine in Deutschland laufen. Für Stefano Liberti ist er ein wichtiges Dokument des Kampfs der afghanischen Frauen für Freiheit. „Europa darf diese Frauen nicht alleine lassen“, fordert der 51-Jährige.

Während Maryam in ihrer neuen Heimat Florenz weiter Fußball spielt, gibt es für Zaynab und den Sport noch kein Happy End. In Ludwigshafen, wo ihre Mutter und weitere Familienmitglieder leben, will die junge Frau sich eine Zukunft aufbauen. Kurzzeitig habe sie in Frankfurt Fußball trainiert. Nun bremst eine Beinverletzung sie aus. Selbst wenn es mit der Profikarriere wohl nichts mehr wird, Zaynabs Traum bleibt: „Deutsch lernen, Fußball spielen oder Trainerin werden.“